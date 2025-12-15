稱「胸部太大」不知未成年 移工扯帶國中妹回宿舍與同事3P挨告

2名印尼籍移工將少女帶回宿舍搞3P挨告。示意圖。（翻攝自pakutaso）

連江縣一名印尼籍移工前年跨年夜，與年僅國中生的少女落單，前搭話並要求發生性行為，事後移工發現同事將少女帶回宿舍，2人又輪流和萱萱激戰，事後遭少女告上法院。對此，法官分別將2名移工判4年6月徒刑、3年2月徒刑。兩人於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。可上訴。

根據判決書指出，印尼籍移工小光（化名）2023年過年夜，在某廟前涼亭內發現一名國中少女小玟（化名）落單，上前搭話要求發生性行為，2人當場就在涼亭內合意性交1次。同年4月，小光見同事阿達（化名）將小玟帶回移工宿舍，就叫阿達先離開，隨即關門與少女發生性行為，完事後便叫阿達進房，怎料，阿達見少女裸著上身，也管不住小頭與少女發生性行為，怎料，小光事後再進房間見狀，竟一同加入戰局大搞3P。

同年6月，某日晚間小光發現少女又獨自在涼亭落單，同樣上前搭話後再次發生性關係，同年月18日，少女前往向警方報案，指控遭2名移工性侵，全案才得以曝光。2名移工坦承與少女性交，但小光辯稱小玟看起來很高、胸部大，所以他以為對方已經滿16歲。

少女遭性侵不被起訴？

全案審理時，雖診斷書紀錄少女有創傷後壓力症，但法官認為，若少女一開始遭性侵，難想像她之後並不迴避到2人宿舍，種種指述與性侵害被害人面對危害的心理情境、客觀反應明顯不符，難排除是平日家庭功能不彰及交友不善等原因所導致，且少女證稱自己有反抗，身體卻無明顯外傷，無法排除小玟與2人性交後，因個人身心狀況或心生不滿，進而指控遭2人性侵，最終判定小光、阿達與未成年少女性交，影響她身心發展，審酌兩人案發後向少女道歉，且無前科，皆已婚、有女兒、收入不穩，依小光犯4個對未滿14歲之女子為性交罪，合併執行4年6月徒刑，阿達則犯1個對於未滿14歲之女子為性交罪，處3年2月徒刑。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

