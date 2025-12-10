生活中心／綜合報導

台北市議員苗博雅日前在直播中提到，如果金門、馬祖被中國攻擊，那麼本島大多數的生活都能正常運作。此發言引起網友論戰，還被解讀成，台灣如果開戰，馬照跑、舞照跳。苗博雅今天出面駁斥，強調自己沒說過這句，發言被扭曲，更沒鼓吹或美化戰爭。

台北市議員（社民）苗博雅：「如果台灣被敵國入侵，比如說金門馬祖，中國攻擊金門馬祖，其實台灣本島，大多數的日常運行，都還是會日常運作。」談到現代戰爭，台北市議員苗博雅在直播上強調，國人日常仍然可以維持運作，範例就來自於烏俄戰爭。台北市議員（社民）苗博雅：「烏克蘭被俄羅斯攻擊三年，但是烏克蘭，沒有被俄羅斯佔領的地區，孩子們都還在上學。」

稱「若開戰生活如常」遭藍白轟 苗博雅：沒有淡化戰爭

苗博雅直播中提到「若金門馬祖被中國攻擊，本島多數人生活仍可正常運作」，引起網路論戰。（圖／民視新聞）



但兩岸沒開戰，網路上正反兩方已經開打，有網友認為烏克蘭國土面積是台灣的16倍大，而且大多是平原，難以相提並論；國民黨北市議員楊植斗則大酸苗博雅不用當兵，別打嘴砲。台北市議員（社民）苗博雅：「我既沒有說戰爭不可怕，也沒有說要任何鼓吹戰爭的言論，也許中共也很期待看到，台灣有這樣的輿論，把任何主張，要作好準備的人都打黑，這個好像是中共外宣，希望看到的結果。」

作家朱宥勳力挺苗博雅，大酸藍白是連自家的中國近代史都搞不清了嗎？（圖／民視新聞）

作家朱宥勳也力挺苗博雅，發文說不懂酸點在哪裡。中日戰爭打了超過八年，西南聯大有沒有上課，同時屬於日本殖民地的台灣，也在戰時體制下，有全班停班課嗎？更說國共內戰打仗期間，不只台大照常上課，國民黨的特務也是，大酸藍白陣營是連自家的中國近代史都搞不清楚了嗎？苗博雅也強調，如果台灣被中共佔領，自己絕對會是第一批被抓的。國防部發言人喬福駿：「全社會韌性是非常重要的，能夠讓民生基本的運行，能夠正常運作，這才是最重要的一件事情。」當然沒有人希望戰爭發生，但居安思危或許是必須。

