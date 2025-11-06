稱「蘋果菁英、安卓底層」 陸百萬網紅被封殺

大陸官方再出手整頓網路言論。一名擁有200萬粉絲的網紅，提出所謂的「蘋果安卓論」，強調「蘋果」代表菁英、優質，而「安卓」就是低端、劣質的產品。近日大陸官方指控這名網紅「製造荒謬對立」、「用極端話術撕裂共識」，將他微博、抖音等多個帳號全面封殺。

擁有百萬粉絲的大陸網紅戶晨風，提出「蘋果、安卓相對論」，也就是根據一個人使用什麼品牌的手機，區分人的等級。（圖／大陸央視）

大陸網紅戶晨風：「這房子可以，蘋果學校、住蘋果房子，你是典型的蘋果人。」

用誇張語氣，評論看起來高大上的房子，屬於「蘋果房」。擁有百萬粉絲的大陸網紅戶晨風，首次提出「蘋果、安卓相對論」，也就是根據一個人使用什麼品牌的手機，區分人的等級。用蘋果手機，就是好、就是高級；而比較低等、劣質的東西，他會這樣形容：

大陸網紅戶晨風：「安卓房子，安卓房子。」

手機系統用哪一種，是消費者自由和習慣，但「戶晨風」自創「蘋果安卓論」，多次在影片中，貶低、歧視安卓系統。

大陸網紅戶晨風：「超市就去山姆，電車就是特斯拉，手機就是蘋果。你是典型的安卓邏輯，安卓人、安卓學歷。」

大陸官方指控戶晨風，只為收割流量，刻意製造荒謬對立，用極端話術撕裂共識，將他微博、抖音等多個平台封殺，所有帳號內容被清空。同樣被官方指控煽動負面情緒、遭到懲治的網紅，還有這位專賣玉石的博主「柴懟懟」。

大陸網紅柴懟懟：「你拿幾十塊錢的東西賣別人幾千，你好意思的？你好意思說自己對消費者多好啊？」

他自稱「打假專家」，多次指控連鎖零售店「胖東來」賣假貨、還逃漏稅。

大陸網紅柴懟懟：「你一個開超市的，你怎麼可能有幾十億？我懷疑他偷稅漏稅。證據？這東西需要證據嗎？」

沒證據就在鏡頭前亂罵。諷刺的是，之後官方調查發現，柴姓網紅自己才是真正賣假珠寶的人。

大陸網紅柴懟懟：「這種玉質的最差最差，都得是宮裡這些嬪妃戴的，從現在開始每半年漲10%，一年漲20%。」

有民眾把柴懟懟賣的手鐲拿去鑑定，發現全是染色的假貨，品質爛到連鑑定機構都不願意收。「浙江公安」微信公眾號顯示：柴姓網紅和妻子已經遭到逮捕。

