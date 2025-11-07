稱「補充保費」遭誤解 石崇良：健保不能倒！沒想過位子不保 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部長石崇良拋出明年要修法改革現行健保「補充保費」收取方式，其中利息、股利、租金三項目擬改採「年度結算制」，衝擊多達480萬人，引發民意強烈反彈，讓行政院出手喊停，政策僅一天就急轉彎，石崇良今（7）日仍強調出發點是為了健保不能倒，至於擔不擔心部長位置不保？他笑說「從來沒有想過啦」、「去留從來不在我心中」，表示只想做好事情。

石崇良上午出席2025台灣健康照護聯合學術研討會，會前接受媒體聯訪，做出以上表示。

石崇良表示，所有的出發點都是像今天這場研討會主題，有如前健保局局長寫的這本書題，就是健保不能倒，所有政策的出發點都是為了希望讓健保的財務永續，能永續經營，有穩健的財務，照顧更多的民眾跟弱勢，讓我們健保的精神，互助互利量能負擔這件事能夠延續下去，

石崇良說，當然在政策設計的過程當中，需要更多的討論跟社會的共識，所以我們還是會持續跟大家來收集意見，凝聚更多共識之後，為健保的穩健、永續發展努力。

面對外界批評，如此重大的政策，其他相關部會居然事先都不知情。石崇良也解釋，這個事件也是有點偶然，是在他接受媒體專訪過程當中才披露出來，還沒正式進入法制作業的程序，否則一定會有跨部會的討論，也一定會有對外的公聽會，不會只有部長的個人發言而已，

石崇良說，這個政策當然在我們內部是討論了許久，因為不斷在為健保的財務做研析，討論過程中當然跟很多財經專家都有討論，但還沒有經過正式啟動，這個只是一個想法，正式法制作業程序並未啟動，也不是說沒有跟跨部會討論，只是還沒有到那一個階段。

至於驚動行政院長親自出面喊卡政策。石崇良表示，當然我一直對媒體的反應、民眾的反應，行政院跟衛福部都充分掌握，對於很多民眾的誤解，持續在交換意見，對外去說明，為了不要讓很多的誤解以訛傳訛的擴大，才會決定先很清楚的讓民眾了解現階段只是在討論的過程，並不是已經既定、成形的政策，讓大家放心。

石崇良在面對媒體追問擔不擔心部長位置不保時，他強調，這個從來沒有想過啦，我知道這一題是每一個部長都會被問到的問題，大概是部長何時下台，這個是每一個部長好像經常會被問的問題，不過呢，去留從來不在我心中，那麼只有想把事情做好，讓我們的醫療體系，包含我們的健保可以持續地穩健的發展。

石崇良說，我們還是會朝向健保本來的精神，也就是量能互惠、公平負擔、照顧弱勢這樣的精神。所以未來在討論不論是在保費結構的調整、或者是補充保費、甚至在這個擴大費基，增加健保財務來源上，都會秉持這樣的精神繼續討論。

