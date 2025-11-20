稱「詐欺案件和金額大幅下降」 打詐指揮中心：詐團試圖利用輿論帶風向影響民意

行政院打詐指揮中心表示，詐騙集團試圖利用網路輿論帶風向的方式影響民意，塑造政府打詐無能形象或無中生有製造衝突，削弱政府信用、形成打詐破口。（圖／報系資料照）

行政院打擊詐欺指揮中心19日表示，日前媒體民意調查中心公布民眾對詐騙現況的觀感調查，在民眾高度關注詐騙議題的情況下，政府強調，應以客觀數據呈現施政成果，目前趨勢是在往好的方向走，詐騙案件和受害金額正在大幅減少，且每個月都有超過8,000名詐騙集團成員被送上法庭審判。打詐指揮中心強調，與詐騙集團是場不對稱戰爭，需要政府、媒體、企業、民眾公私協力齊心對抗，確保各界清楚掌握治安趨勢，才能鼓舞全民齊心戰勝詐騙集團。

打詐指揮中心指出，事實上，近年詐欺犯罪已有明顯下降趨勢。根據統計，114 年 10 月全國詐騙案件受理量為 1萬 3,673 件，較113 年同期的 1萬 8,150 件減少24.6%；財損金額亦由去年的120億7,961 萬元大幅降至60 億4,400萬元，減幅達49.9%。案件數與財損均呈顯著下降，顯示目前打詐策略在源頭防制、即時阻斷與下游追查方面已有具體成果，相關數據在165打詐儀表板網站皆可查詢。

打詐指揮中心表示，獲取暴利的詐騙集團不僅大幅投資AI工具進行詐騙，更不會坐以待斃，甚至試圖利用網路輿論帶風向的方式影響民意，塑造政府打詐無能形象或無中生有製造衝突，削弱政府信用、形成打詐破口。

最後，打詐指揮中心強調，民眾對詐騙議題的高度關注反映出社會對治安品質的期待，面對詐騙集團無所不用其極破壞政府打詐作為時，更需要以客觀統計為憑據，平衡呈現現況，積極鼓舞全民共同參與打詐工作。

