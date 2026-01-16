稱「超商取貨是我23歲發明」遭質疑！電商女王周品均親回應

「電商女王」、東京著衣創辦人周品均日前在社群平台發文，自豪表示台灣的超商取貨制度是她在23歲時發明的，貼文曝光後吸引大批網友誇讚她極具商業頭腦。不過，也有網友翻出資料質疑，指出博客來早似乎更早。對此，周品均親自出面回應。

周品均是東京著衣創辦人。（圖／翻攝葳老闆的辣雞湯 臉書）

周品均15日在社群平台Threads發文表示：「台灣的超商取貨，是23歲時的我發明的」，並在貼文中提醒「以防你不知道，我小聲說一下」。她在留言區進一步補充，現在大家習以為常的網購制度，其實都是她在2000年初首創出來的，當年她主動向統一超商提案，連串接系統都是由她家工程師撰寫完成，「這些看似簡單的東西，沒開發出來的話，網購市場是很難做大的」。

周品均表示台灣的超商取貨制度是她在23歲時發明的。（圖／翻攝周品均Threads)

貼文一出隨即引發熱議，許多網友紛紛稱讚周品均很有商業頭腦，甚至認為她應該申請專利。然而，也有網友搜尋網路資料後提出不同看法，根據維基百科記載，博客來在2000年6月1日起便與統一超商合作，展開「博客來訂書，7-ELEVEN取貨再付款」服務機制，有網友好奇發問，博客來似乎比東京著衣更早推出超商取貨服務。

面對網友質疑，周品均親自在留言區解釋兩者的差異。她表示，博客來當年確實是書店領域的先行者，但該服務並不普及也不對外開放，連她身為賣家都不知道這項服務的存在。周品均指出，當時博客來的模式屬於「單一平台對單一超商」的內網封閉模式，並沒有普及到整個網購市場，因此身為全台最大網購賣家的她，必須親自向超商提案，再由自家工程師開發出整套全新的「訂單串接全台超商系統」。

周品均進一步說明她對「發明」的定義。（圖／翻攝周品均Threads)

周品均進一步說明她對「發明」的定義，強調她所指的發明是「讓這項技術從單一通路變成全台灣網購、個人賣家與買家都能大規模使用的『產業革命』」。她認為，這套訂單串接全台超商系統才是真正帶動電商爆炸式成長的關鍵，也是現在真正便民的先驅。

