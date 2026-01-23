稱「路過」發現移工屍...警一查報案人是雇主 貨車記憶卡還不見了

花蓮瑞穗20號有男子報案有移工在水溝內死亡，不過警方到場發現地點偏僻，報案人貨車行車紀錄器記憶卡還剛好不見，懷疑不單純。在勸說下，男子才坦承死者是他雇用的非法移工，擔心被罰才稱不認識，相驗後初判是酒後落水溺斃，但詳細死因待解剖後釐清。

一名陳姓男子報案，說是路過花蓮瑞穗鄉的防汛道路，發現一名移工在水溝內漂流溺斃，趕緊上前幫忙將人拉起。警消到場發現死者頭部有外傷，一度懷疑遭殺害棄屍。

事後比對死者身分，發現是34歲泰國籍，去年1月28號以觀光簽證入境，卻非法停留近一年。陳屍地點附近沒有監視器，警方走訪農戶，剛好有農民認出死者在附近務農過，而報案人貨車上的行車記錄器記憶卡剛好沒裝，警方立刻發現有問題。

憂「雇用非法移工」被罰 雇主否認相識

在警方勸說下，報案人最後坦承，當天與死者烤肉喝酒後，死者騎電動車離開，不慎掉落水溝，雇主發現時已經溺斃，擔心雇用非法移工被罰，才否認識死者。死因初步相驗疑似酒後落水溺斃，不過詳細死因待解剖後釐清，至於陳姓男子干擾辦案，是否涉及滅證也將另案偵辦。

廣告 廣告

花蓮／陳勁曄、周芝彤、江勝代 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

新店母溺殺2女童案 被告當庭認罪稱「邪念湧上心頭」

彰化婦跌大圳溝搶救無效！勇夫跳水救援也溺水 現恢復心跳送加護病房

竹北托嬰中心 1歲半女童跌落20公分生態池溺斃