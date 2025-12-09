稱「開戰可上班課」遭圍剿！苗博雅深夜反擊：台灣被佔領我會第一批被殺

政治中心／林昀萱報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中指出，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課引發爭議。對此，苗博雅9日深夜在社群發聲回擊「說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀」，更說若臺灣被中共佔領，自己不會投降「絕對是第一批被抓甚至被殺的」。

苗博雅9日深夜在社群平台Threads發文回應近日爭議。他指出，近日有一波紅媒政論節目、側翼粉專對他進行一條龍攻擊，擷取他在11月26日直播的一小段大做文章，感嘆「我看了一些攻擊的圖文，從紅霉（媒）名嘴到側翼粉專，無臉網軍帳號都『無法正確引用我實際講的話』。單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。」

苗博雅表示，以色列的面積只有臺灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。八二三砲戰，臺灣本島仍然維持社會運作。現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定。若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。「你說中共直接打本島。臺灣二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲。這7年間臺灣在戰爭狀態，社會還是要運作。世界上沒有兩場一模一樣的戰爭。我們必須為各種可能的情境做最完善的準備。」

苗博雅說，中共打臺灣的成本過高，中共的策略是透過威嚇，逼迫臺灣自願投降。中共的目標，是讓臺灣人相信「首戰即終戰」，讓臺灣人相信臺灣在幾天之內就會全島毀滅。「任何不符合中共外宣的說法，主張臺灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊任何主張抵抗的人，都會被打成：散播仇恨、沒人性、好可怕、沒常識、軍盲、小丑、精神有問題 。」

苗博雅直言：「你們覺得中共統治臺灣，你們可以吃香喝辣，你們願意投降。那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去了。我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若臺灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。 」

