稱「開戰可上班課」遭藍白圍剿！他力挺苗博雅嗆：罵的人戰爭秒出國閃人

政治中心／黃韻璇報導

苗博雅說，若台灣被中共佔領，「我絕對是第一批被抓甚至被殺的」。（圖／資料照）

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中指出，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課，不料卻引發爭議，遭到包含國民黨立委徐巧芯在內等藍白人士圍剿。苗博雅先是9日深夜在社群發聲回擊「說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀」，更嗆徐巧芯「你是國防委員，竟然不知道『全社會防衛韌性』這個重要的觀念嗎」。對此，政治評論員張禹宣也在直播中發聲力挺，嗆「那些批評苗博雅的人，今天如果發生戰爭，飛出國的飛出國啦、閃人的閃人啦」。

針對「開戰可上班課」一說，苗博雅9日深夜在社群平台Threads發文回應近日爭議。他指出，近日有一波紅媒政論節目、側翼粉專對他進行一條龍攻擊，擷取他在11月26日直播的一小段大做文章，感嘆「我看了一些攻擊的圖文，從紅霉（媒）名嘴到側翼粉專，無臉網軍帳號都『無法正確引用我實際講的話』。單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀」。

苗博雅舉例表示，以色列的面積只有臺灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。八二三砲戰，臺灣本島仍然維持社會運作。現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定。若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。「你說中共直接打本島。臺灣二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲。這7年間臺灣在戰爭狀態，社會還是要運作。世界上沒有兩場一模一樣的戰爭。我們必須為各種可能的情境做最完善的準備」。

政治評論員張禹宣則在直播中發聲力挺苗博雅，表示「現在批評苗博雅的人，如果發生戰爭，每一個飛出國的飛出國啦、閃人的閃人啦、投共的投共啦，根本沒有半個人會跟台灣站在一起，你們這些人根本沒有資格評論苗博雅！你們哪一個在美國沒有置產？哪一個小孩沒有去美國？哪一個不是像黃國昌一樣是美國爸爸？」

此外，張禹宣也直言，這些退將、評論員、政治人物之所以一直渲染「中共打來台灣就完了，我們什麼事都不用幹」，就是為了製造內部恐慌，這樣屆時台灣的民心跟社會先崩潰的話，就叫「不戰而降」；反之，若今天我們的社會能夠照常運作、經濟能夠持續維穩，台灣才有抵禦下去的勇氣。

