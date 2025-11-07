稱「麥克喬丹、麥克傑克森同姓」遭諷 陳柏惟：只好轉移焦點的肥料們

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

「館長」陳之漢日前赴中國拜訪賴氏宗親會稱「幫賴清德尋根」，遭前立委陳柏惟痛批，因祖先決定國籍是野蠻時代的事，酸要落葉歸根的自己回去當肥料，還提到英國Michael宗祠，難道要Michael Jordan、Michael Jackson回去祭拜嗎？引起網友熱議，國民黨立委徐巧芯則發文嘲諷「這人怎麼選上的真的讓人不明白，但為什麼被罷免，倒是讓人很明白」。對此，陳柏惟則反酸「實話總是傷人，讓你只好轉移焦點，肥料們。」

陳柏惟日前在節目《立院榮譽顧問》表示，某人跑去中國找賴氏宗祠，因為祖先來自中國就說這個人是中國人，因為祖先而決定國籍是野蠻時代的事情。許多政治人物講過落葉歸根，直言「落葉歸根的都是肥料，落地生根的都是希望跟種子，要落葉歸根的自己回去當肥料。」

更提到，英國弄一個Michael宗祠，那以後麥克喬丹(Michael Jordan)、麥克傑克森(Michael Jackson)要回英國祭拜？言論一出，引起網友熱議，也遭人罵翻。

對此，徐巧芯也在社群平台threads發文開酸，「立院榮譽顧問」批評館長到大陸尋根，理由是「同姓而已，你英國弄一個「Michael 宗祠」，以後 Michael Jackson 跟 Machael Jordan都要會英國祭拜，這像話嗎？」可是他們的姓氏分別是Jackson跟Jordan，不是Michael ，「這人怎麼選上的真的讓人不明白，但為什麼被罷免（台灣唯一一位立委遭罷），倒是讓人很明白。」陳柏惟則回擊，「抱歉，實話總是傷人，讓你只好轉移焦點肥料們。抱歉新聞太多被狗仔跟肥料蹭，傷了網友們的眼睛請多見諒」。

