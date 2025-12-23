稱「1219嫌犯」 蔣萬安：不願凶手名字被記住

台北車站及中山區19日傍晚發生無差別攻擊事件，台北市長蔣萬安今天(23日)上午參加市政會議時，用「1219嫌犯」稱呼此案凶嫌。蔣萬安表示自己不願意在公開場合提到1219隨機殺人案嫌犯的姓名，因為嫌犯的目的之一必然是要造成大家的恐慌情緒，「我們不應該讓他得逞」。

蔣萬安在會中提及2019年紐西蘭基督城發生重大槍擊案後，時任總理阿爾登(Jacinda Ardern)拒絕在公開場合提及槍手的姓名，因為她不願意讓極端份子透過恐怖罪行換取知名度，蔣萬安對此深表認同，認為1219案嫌犯的動機之一必然是造成集體恐慌，若大眾過度關注其身分，反而是讓其得逞。他重申市府一定會努力維持台北的居住安全，保護市民不被恐懼侵蝕。

另外，針對案發後外界對警方反應速度或民眾警覺性的質疑。蔣萬安回應表示，第一線員警是在極高壓力與資訊有限的情況下瞬間做出的專業判斷，對那些事後以「上帝視角」的批評，他「不予置評」。

蔣萬安除了向全體員警致敬，也特別叮囑警察局長務必關心參與同仁的身心狀態，即時提供心理諮詢，確保守護市民的英雄能獲得妥善照顧。