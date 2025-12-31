稱「2025年辦了不少大事」 習近平：設立台灣光復紀念日

習近平出席大陸全國政協新年茶話會，表示中共在2025年，「辦了不少大事要事」。

大陸全國政協今（31）日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。大陸國家主席習近平在致詞時表示，今年大陸辦了不少大事、要事，包括紀念抗戰爭勝利80周年，還設立了台灣光復紀念日等。（葉柏毅報導）

新華社報導，出席全國政協新年茶話會的中共高層，除了習近平與全國政協主席王滬寧之外，也包括了中共中央政治局常委李強、趙樂際、蔡奇、丁薛祥、李希，與大陸國家副主席韓正等人。

習近平致詞時指出，2025年是很不平凡的一年，中共迎難而上，順利完成經濟社會發展主要目標，辦了不少大事要事。經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性與活力，改革開放邁出新步伐，民生保障更加有力，社會大局保持穩定。相比習近平去年茶話會中，沒有提到與台灣相關的內容，習近平今年特別提到了大陸「設立台灣光復紀念日」，

習近平也表示，今年是大陸「十四五」，也就是第十四個五年規劃圓滿收官之年，明年將是「十五五」開局之年，他也期盼各機構，要實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟實現質的有效提升，和量的合理增長，同時也要保持社會和諧穩定。而全國政協主席王滬寧則是重申，新的一年，絕對要毫不動搖地堅持中國共產黨的全面領導。