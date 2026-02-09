稱「AIT處長比科長大一點」惹議 蕭旭岑喊沒有不敬之意：實話實說

即時中心／潘柏廷報導

國民黨副主席蕭旭岑，始終宣稱依照憲法兩岸不是兩個國家，具有濃厚的統派色彩；而因美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）批評在野黨不斷阻擋1.25兆軍購預算，蕭旭岑近日稱谷立言的處長位置「只比科長大一點」，消息一出引發爭議。不過，蕭旭岑今（9）日中午接受專訪喊沒有不敬之意，更說「這些都是事實，我只是實話實說」。

蕭旭岑今日中午接受資深媒體人黃光芹主持節目「中午來開匯」專訪，就先前稱谷立言「只比科長大一點」一事，蕭旭岑則喊對谷立言沒有不敬之意，美國國務院的助理國務卿，就是司長。

他更說，過去也曾講過這並沒有任何衝突，谷立言代表美國在台灣等於大使層級，但在國務院體系則屬於外交系統、類似中將，「這些都是事實，我只是實話實說」。

