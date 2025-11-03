稱10億產值公司全沒了！館長又扯「被民進黨打壓」：不懂台人反中反個屁

政治中心／張尚辰報導

館長近日赴中國，受訪時提到，因被民進黨打壓，原先有的10億產值公司都沒了。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

「館長」陳之漢近來五度赴中國，日前赴北京遊玩時遇到當地媒體訪問，在訪問中他坦言，整個台灣充斥著一股「逢中必反」的風氣，而他就是站出來改變的人，但是這也造成他不斷被台灣企業打壓，導致他原本一年有將近10億的產值，如今都沒有了，更表示自己不明白為何台灣人這麼極力反中，直呼「台灣人到底在反個屁」、「兩岸勢必走向統一」。

館長在受訪時談到兩岸關係，直言若是想改變兩岸關係，必須要有勇氣的人出面改善，而他就是其中之一，雖然自己在中國受到很多人喜愛，但也因為他支持統一，回到台灣後受到許多企業的打壓，因為台灣社會中充斥著「逢中必反」的風氣。

另外，館長也提到，自己在台灣原本一年有將近10億的產值，卻因為自己公開支持兩岸統一，稱自己是中國人，就被民進黨打壓，如今整個企業都沒了，「因為我說台灣跟中國應該要走向和平，應該走向包容，互相了解，最後共榮，最後和平統一」。

最後，館長表示，兩岸相處到統一是需要一個進程的，但總需要有人先跨出第一步，鼓勵台灣和中國需要多多交流，「全世界都跟中國做生意，你台灣人到底在反個屁？全台灣買的到的東西95%都是中國製造，這就是事實，所以我覺得兩岸最後勢必一定會走向統一」。

