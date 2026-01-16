稱23歲發明「台灣超商取貨」遭質疑 周品均揭關鍵差異：博客來是封閉模式

「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，昨（15日）在Threads拋出震撼發言，自稱23歲時發明「台灣超商取貨」，引發輿論討論。（本刊資料照）

「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，近來話題十足，昨（15日）在Threads拋出震撼發言，自稱23歲時發明「台灣超商取貨」，隨即引發輿論討論，也引起網友質疑。對此，周品均也親自回應了。

發明台灣超商取貨是周品均？

周品均昨在社群發文，自稱「台灣的超商取貨」是她23歲時所發明，更提醒「以防你不知道，我小聲說一下。」並進一步表示，當時是自己親自向統一超商提案，並由自家工程師寫出串接系統，強調如今大家習慣的網購機制如線上刷卡分期、滿額免運、滿額贈、訂單整理與自動發信系統、多平台訂單庫存系統、後台串接物流系統等，都是她於2000年初首創。

文章一曝光，掀起大票網友討論，但也有不少網友質疑，周品均自稱「發明超商取貨」的言論，指據維基百科顯示，似乎是博客來書店才是先行者。針對質疑聲浪，周品均也親自留言解惑，表示肯定博客來是書店領域的先驅，但屬於「單一平台對單一超商」的內網封閉模式，並未普及到整體網購市場，「這也是為什麼當時身為全台最大網購賣家的我，必須親自去向超商提案、再由我家工程師開發出整套全新的訂單串接全台超商系統。」

博客來是書店領域的先驅並非首創？

周品均也解釋，自己所定義的發明是指，讓這項技術從單一通路變成全台灣網購、個人賣家與買家都能大規模使用的產業革命，同時再度強調，正是由她家工程師開發出的全新「訂單串接全台超商系統」，才真正帶動了電商的爆炸式成長，成為便民的關鍵先驅。

