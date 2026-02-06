稱3/25至3/31內參民調決定台中市長提名挨批 國民黨：沒公布民調日期

國民黨台中市長提名制度確定，3月底前最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

國民黨今宣布，台中市長提名將於3月25至31日完成民調作業，引爆爭取提名的立法院副院長江啟臣不滿，質疑公布民調時間一事，違背雙方協議。黨組發會晚間回應，「並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容」。

國民黨晚間在文傳會媒體群組表示，「有關本黨台中市長提名乙事，經過充份溝通和說明後，二位有意參選同志皆已簽署；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業」引發爭議。

江啟臣質疑，根據雙方簽署協議事項第2項第2款，應為「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

組發會回應，2位有意參選同志（江啟臣與立委楊瓊瓔）所簽署的協議事項隻字未改，完全相同，「組發會是就未來民意調查作業的時程對外界做一說明，，協議事項中所提的三月底，亦即三月的最後一週，並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容」。

組發會表示，未來等2位有意參選同志挑定三家民調機構，並和上述機構協調3天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公布；如果有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。

而據國民黨提供的「中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項」，其中確實沒有提及「於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業」等文字。

