稻作減、轉作增！農業部：稻農每公頃收益最多5.5萬

為強化糧食生產農民收入，以及平衡各項作物產業發展，農業部114年起推動「糧食產業全面升級計畫」，成功減少稻作面積5962公頃、增加轉作面積5561公頃，也讓產地濕穀價格創新高。（賀培晏攝）

為強化糧食生產農民收入，以及平衡各項作物產業發展，農業部114年起推動「糧食產業全面升級計畫」，成功減少稻作面積5962公頃、增加轉作面積5561公頃，也讓產地濕穀價格創新高，稻農每公頃收益較113年同期增加1萬5000至5萬5000元。農業部長陳駿季強調，將持續落實資源精準佈局並重塑國內外市場競爭力，創造農民收益增加、產業共榮的局面。

農業部說明，計畫核心策略「1集」，聚焦擴大稻米集團產區，至114年底，全國已有111處集團產區、面積逾3.9萬公頃，較113年增加4000公頃；同時也協助各集團打造自有品牌、參與國內外展售，而成績也相當亮眼，114年集團產區稻米出口達8797公噸，市場涵蓋澳洲、日本、加拿大等地，更連帶提升全國稻米外銷總量至12萬公噸。

陳駿季強調，農業部正積極推動「農機Uber」概念，將植保機等智慧農機轉型為服務業，讓年長農民或操作不便者，只需聯繫集團經營主體或服務平台，即可委託專業團隊統一噴藥，省去親自操作的負擔。（賀培晏攝）

農業部指出，「2轉」政策促進稻農轉旱作，例如雲林高鐵沿線第1期稻作減255公頃、轉旱作增293公頃；第2期不種稻轉作區域，稻作減3043公頃、轉旱作增2905公頃，主要雜糧如蕎麥增930公頃、大豆增503公頃、甘藷增239公頃等。

陳駿季強調，糧食產業全面升級計畫成功透過市場機制提升農民收益，而非依賴公糧保價收購，立法院曾要求公糧價格提高5元，但農業部堅持拒絕，因為此舉僅惠及約30％繳公糧農民，卻可能傷害整體產業，導致更多農民湧向公糧，忽略市場機制與雜糧均衡發展。

