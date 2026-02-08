稻作轉旱作面積去年創新高 蕎麥大豆甘藷成主力

甘藷加工多元，其中熟食冷凍甘藷近年大受民眾歡迎。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部推動「1集2轉3加3」糧食產業升級計畫滿週年，其中2轉鼓勵農民轉作雜糧等節水旱作，農業部指出，去年全國轉旱作面積已超過15.2萬公頃，其中二期作旱作面積更比上一年度同期增加2905公頃，農民改種蕎麥、大豆、甘藷為主。

隨飲食習慣變遷，國內稻米長期供過於求，農業部推動糧食產業升級計畫，鼓勵稻農轉作節水旱作，農業部表示，全國去年轉旱作申報面積已突破15.2萬公頃，其中稻作轉旱作的推動面積較上一年度增加3197公頃，其中二期作部分，雜糧旱作面積較上一年度年同期增加2905公頃，這些轉旱作的作物主要是930公頃的蕎麥、503公頃的大豆，還有239公頃的甘藷，並且大多都是契作或集團產區。

其中甘藷隨加工多元，以及健身風潮興起與相關產品容易在便利超商取得等，甘藷契作面積穩定成長，雲林瓊埔合作農場理事主人蘇嘉益表示，國內甘藷通常都是一年一作，因為產期集中，過去常面臨產銷失衡的情況，隨透過加工製作為各種不同的產品，還有開發熟食地瓜等後，價格更穩定，台灣地瓜食品近年更外銷到日本等國，他指出，台灣地瓜比日本地瓜更香甜，烘烤後具有特殊的焦糖風味深受喜愛。

以甘薯為原料製作的食品近年外銷表現亮眼。(記者楊媛婷攝)

