稻江護家國際保健美甲師雙證照研習班 技職教育接軌時尚產業新潮流

▲稻江高級護理家事職業學校推廣教育處舉辦「國際保健美甲乙、丙級認證班」，為美甲教育掀起嶄新風潮。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】為推動技職教育專業深化與美學產業接軌，稻江高級護理家事職業學校推廣教育處舉辦「國際保健美甲乙、丙級認證班」，邀請亞洲色彩股份有限公司周育瑾總經理領軍師資團隊親自授課。現場共有65位學員熱情參與，課程內容豐富、氣氛熱烈，為美甲教育掀起嶄新風潮。

課程內容涵蓋延甲技術、彩繪創作與光療造型等主題，從基礎修甲到凝膠應用皆以國際標準教學進行。講師團以細膩的技術與專業示範引導學員逐步實作，讓參與者在動手創作中體驗到美學與專業並進的成就感。每一雙專注的眼神、每一次筆觸與拋光，都展現出邁向專業美甲師的堅定決心。

校長郭淑蕙表示：「稻江護家長期致力於培育兼具專業技能與美學素養的學生，這項研習課程正是落實學校『以技藝為基、以美學為魂、以創新為路』的教育精神。透過與產業專家合作，學生能直接接觸業界趨勢與國際標準，提早建立職場競爭力與專業自信，這是技職教育最可貴的價值。」

推廣教育處陳振祥主任指出，稻江護家積極推動「學用合一、專業導向」的終身學習模式，透過與亞洲色彩的合作，不僅提供專業課程，更讓學員體驗跨國技職標準的實務訓練，開啟邁向國際證照的學習契機。

時尚造型科翁慈媛主任與曾瓊仙老師全程陪同指導，親自關心學員學習進度，並鼓勵大家勇於挑戰、持續精進。翁主任表示：「這不只是課程，而是一場美學與專業的盛宴。學員們在實作過程中展現出極高的專注力與創造力，令人感動。」

此次研習班不僅是推廣教育的亮點課程，更象徵稻江護家以實務導向、產學共融的精神，持續打造「專業技職、國際接軌」的智慧學習環境。學校期許所有學員順利取得雙證照，勇敢登上國際專業舞台，讓稻江護家的技職教育在美學產業中閃耀發光。