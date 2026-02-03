稻田智慧化契作資優生 米屋讓農民手機巡田種出好米

（中央社記者汪淑芬彰化縣3日電）農業部推動稻米以集團方式契作，並導入智慧化經營，彰化縣的「米屋智農」稱得上是資優生，讓農民輕鬆種出好米，收益也提升。

農業部輔導建置稻米產銷契作集團產區，以產銷一體營運機制及品牌行銷模式，建立產地品牌米形象，彰化的米屋智農稱得上是資優生，營運10次蟬聯農糧署評鑑第一名。

農業部長陳駿季今天到米屋稻田契作產區，實地了解稻田智慧化經營模式，包括利用無人機施肥等。

米屋智農董事長陳肇浩說，目前參與契作的農民有700人，民國114年契作稻米面積近1000公頃，且品種多元，除了在台灣銷售，也外銷至日本、新加坡、歐美等20國。

陳駿季說，過去農民在自己的地插秧、施肥都自己來，以集團方式契作，由經營的主體做整體規劃，導入智慧農業，比用肉眼更精準監測土壤養分、氣溫及雨量，透過AI影像辨識，能有效掌握最適當採收期，並運用無人機智慧導航與參數設定，提高田間管理效率。

陳肇浩說，糧食產業要升級，關鍵在於把產地與農民照顧好，多年來米屋來配合農業部推動契作，從田區與土地管理、耕作紀錄到穩定收購機制，並建立產銷履歷，讓農民能安心生產，不必擔心銷路，一期稻作後再種蕎麥，透過稻米與雜糧輪作，降低農作病害。

陳肇浩說，他從農只有一個信念，就是「種好稻、吃好米」，不但引進專家學者指導，鑽研優良栽培技術，並在94年就決定發展智慧農業，因為唯有田間稻米品質穩定，農產品才有真正競爭力，也才能進一步打造出高信任度品牌米，長期穩定契作模式，不僅減少市場波動對農民的衝擊，更強化稻米品牌行銷實力。

陳肇浩說，加入契作農民都是帶著手機在巡田，稻田產區整合氣象資訊，去年還導入AI節水灌溉，可節水約30%，農民變身為田間管理人，更能輕鬆種出好米。

陳駿季說，集團產區透過計畫性生產，能有效調節市場供需，避免產量過剩導致價格崩跌，對農民而言，契作收購提供收益保障，讓農友能專注於耕作技術提升；對產業而言，則是建立標準化產銷鏈，增進稻米產業競爭力。

農業部統計，全台已建置超過111處集稻米集團產區，契作面積超過3.9萬公頃，較113年增加4000公頃，全面通過產銷履歷驗證，114年集團產區契作稻米共出口8797噸，外銷至澳洲、日本、加拿大、美國、斯里蘭卡等地。（編輯：陳仁華）1150203