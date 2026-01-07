稻田美景燒肉店，套餐肉量十足，泰式沾醬超唰嘴又解膩

可以欣賞稻田美景的燒肉店，這裡主打新鮮原肉，提供半開放式的隔間座位設計，讓人可以更自在的吃飯、聊天，沒有低消、沒有服務費，內用點餐生菜、雞湯、飲料可以無限續，也是寵物友善餐廳。

豪華豬牛套餐－雙人套餐 這個份量我們是吃不完的，後來有做打包，覺得適合兩大兩小，或是三位大人。實際要以每個人的食量為主。

由左至右分別是泰式東北醬、泰式酸辣醬、日式醬油。泰式東北味道微酸，後面有米香的甜味，最後則是有烤肉醬的熟悉感。泰式酸辣醬，有香料的香味和蔬菜的清甜，味道很清爽。日式醬油，有一點點的柴魚香味，加上醬油甘甜的鹹香。

廣告 廣告

豬肉盤 一共有三種部位的豬肉，分別有梅花豬、五花豬、松阪豬。

牛肉盤 一共有四種部位的牛肉，分別是板腱牛、肩小排、牛五花、牛小排。

櫻桃鴨油脂的部分有一點點的鹹香，而瘦肉的口感Q嫩，咀嚼後有肉的甜味。

雞腿肉有用燒肉醬先醃製過，口感脆嫩，咀嚼時有醬香，也有肉的甜味，可以沾一點點泰式酸辣醬，風味就像是串燒在烤好時噴上一點點檸檬汁，會增加清爽的感覺。

青魚肉質細緻，有一點點的彈性。白蝦口感鮮嫩，有一點點的彈性 。草蝦口感脆嫩，咀嚼時有一點點蝦肉的湯汁，後面則是蝦子滿滿的鮮甜。

水果醋不可續杯，冰沙感的果醋，風味清爽，喝進去第一口是醋酸味，接著就是水果的甜回甘。

泰式涼拌鹹蛋青木瓜沙拉味道有一點點的微酸，後面則是菜的甜味居多，中間穿插著蝦米的鮮香、花生的脆香，還有鹹蛋黃的鬆軟跟鹹香，很清爽、口感也很豐富。

生菜吃不夠可以再免費續加，新鮮脆甜的生菜，很適合跟燒肉一起做搭配。

韓式泡菜可以單吃當作唰嘴的小菜，也可以跟食物一起搭著吃，辣度不高，但香氣不減。

白飯有撒上香鬆，拌著吃更香。

菜盤覺得扣除青椒外，燒烤跟火鍋都可以放入。

草果雞湯是一道雲南結合泰式的風味，喝起來是很清爽的味道，後面有甘甜的滋味。

A5和牛 另外單點A5和牛，油花分佈好吸引我們 ，肉質口感很嫩，還有一點點的彈性。

泰式奶茶冰棒味道濃郁、香甜，但卻因為獨特的香氣，而沒有甜膩感。

椰奶冰棒可以感受到椰奶的奶香味，裡面還有Q彈椰子果粒，增加嚼感。

這裡沒有低消的消費模式，吃多少就點多少， 這裡牛肉和豬肉的肉質好，份量多，泰式酸辣醬和泰式東北醬更是解膩的好幫手。

店家名稱：唯真燒肉 南投草屯店

所在地址：南投縣草屯鎮北投路53巷16弄72號

營業時間：11:00-14:00 / 17:00-21:00

相關連結

在地都推薦的稻田美景燒肉店，套餐肉量十足，泰式沾醬超唰嘴又解膩-菜單

黃金蟲草古早雞海味料理饗宴，大份量又美味，滿額還送萌寵物園門票

新鮮現烤魚，獨家蔥蒜醬汁、肉質Q嫩、味道鮮甜-菜單

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！