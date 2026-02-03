稻米產業升級計畫滿週年 農業部：稻農收入平均增加逾1.5萬

農業部長陳駿季(中)表示，隨實施稻米產業升級計畫，農民可更依序生產。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國自去年推動「1集2轉3加3」稻米產業升級計畫，隨該計畫滿週年，農業部今(3日)表示，去年稻作面積較上一年度減少5962公頃，轉契作面積增加5561公頃，一期作與二期作的濕穀價格都創新高，農民收益去年較上一年度增1.5萬元到5.5萬元。

因國內飲食習慣變遷，加上國內稻作可兩作且實施公糧措施，稻米產量都供過於求，農業部2025年起在公糧收購總量不變下，調整三階段收購量，並提高「輔導收購」每公斤1.5元，搭配提高轉作雜糧、休耕獎勵金每公頃1萬元，確保稻作面積不因輔導收購價提高增加，也鼓勵稻農加入集團產區。

農業部長陳駿季指出，稻農加入集團產區，可更有效運用農機服務，包含透過無人機噴灑農藥與施藥，因無人機搭配RTK可精準定位到4X4公分的大小，可精準用藥施肥、避免鄰田污染，省時又省工，又搭配智慧農業的影像判斷，可透過照片影像判斷何時灌溉，可讓整體用水減少8成，又由於稻田減少水淹，還能減少甲烷排放，大量減碳。

農糧署組長陳祈睿表示，隨鼓勵原種植公糧的稻農加入集團產區，去年集團契作面積達3萬8900公頃，較上一年度增加4081公頃，其中公糧轉契作的面積占2032公頃；產地濕穀價格去年一期作每百台斤達1132元、二期作每百台斤1212元，較上一年度同期各增加123元、23元，有效帶動糧價上升，但整體公糧收購量去年則比前年減少0.8萬噸，可見公糧收購量沒有因為公糧輔導收購價調整而增加。

陳駿季表示，立院於2024年曾通過決議主張公糧收購價要統一調漲5元，但實際繳公糧的稻農僅占全體稻農3成，7成稻農的稻米都是由市場機制決定價格，若實施一律調漲5元，將反而傷害稻農，隨推動新措施，更多農民加入集團產區，可依序生產、穩定價格。

陳祈睿指出，目前也持續鎖定我國稻米外銷到高端市場，去年外銷日本市場量較上一年度成長3.57倍、達3890公噸，將進一步拓展澳洲、美國、加拿大、新加坡等高端市場，也持續外銷米糧加工品。

米屋智農董事長陳肇浩則表示，透過農改場等耕種技術指導還有加工技術引入，除種植特殊品種稻米，包含將米釀製為吟釀等，還有依據外銷市場與餐飲市場的需求調配，目前已穩定外銷日本，並在超市上架，鎖定當地中高市場。

透過無人機噴灑肥料與用藥，可更精準並省時省工。(記者楊媛婷攝)

