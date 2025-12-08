稻米產業文化館推動稻米相關教育與文化傳承

金山國小六年級生七十餘人，參訪大甲區農會稻米產業文化館，了解台灣米食生產過程等文化系列，因設置內容十分深奧，致學生們頻頻發問，場面十分熱絡。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

金山國小六年級生一行七十餘人於八日上午參訪大甲區農會稻米產業文化館，農會推廣部專人引導，讓學童深入了解臺灣稻米文化與食農教育內涵，活動氣氛熱絡。

大甲區農會二十年前獲中央協助，開闢稻米產業文化館，內容有關台灣長期稻穀生產、水田生態區、稻米生態文化、廿四節氣、米食人生、農具體驗展示、視聽室，數千種稻穀種籽，從產地到餐桌稻米產業文化一條龍，稻作及保存等一系列耕作始末，內容應有盡有十分豐富。

學生一行人參觀了文化館內豐富展區，確實一些設置內容十分深奧，致學生們不斷發問，包括水田生態區、稻米生態文化、廿四節氣展示、米食人生與視聽室等，專員不但逐一詳細說明，並透過圖文展板與互動體驗，完整呈現稻米從種植到收割、加工、製成米食的全流程，另外因金山地區也產芋頭跟稻米也跟小朋友特別分享本區產品及特色。

專員表示，稻穀文化區所其中介紹稻田耕作、循環再生和有機農業，早期農村將大量的稻草殼、米糠視為重要資源加以高度利用，並開發特產品以改良土質、提升農作物品質，為一循環再生型產業。水田生態區介紹稻田灌溉對生態及環境的好處，稻田不僅可以調洪蓄水及補充地下水、吸收二氧化碳、調節氣溫，稻田也是許多生物的重要棲地，本區將生態保育作用以栩栩如生的造景，仿造農村田園景觀，農村生態，在這田溝裡可以找得到真正本土大肚魚、紅新娘、泥鰍、南洋鯽等，經此介紹也可令學童認識並支持國產稻米及友善、有機耕作。

農會總幹事黃瑞祥表示，稻米產業文化館自設立以來，致力推動稻米相關教育與文化傳承。透過導覽與展示，希望讓更多民眾了解臺灣稻米的發展歷程及其在食安、糧食自主上的重要性。他也指出，國內稻米生產與消費更顯得不可忽視，呼籲國人多支持選購國產稻米，從日常飲食中支持在地農業。