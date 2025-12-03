稻草再生新價值 雲林首座農村循環經濟場域在大埤啟用
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣政府與大埤鄉三結社區攜手建置雲林縣第一座「農村循環經濟示範場域」，未來將是社區的農廢稻草及家戶廚餘的再利用基地，運用蚓糞培育技術轉廢為金，產出「綠金」-稻草有機肥料，作為雲林推廣農村再生社區朝低碳永續發展的重要示範場域。
雲林縣長張麗善表示，過去稻草處理多以焚燒或棄置為主，不僅造成空氣污染，也使珍貴農業剩餘物無法被有效利用。為改善此情況，縣府團隊積極深入社區，協助盤點農廢種類與產量，並引入蚓糞培養與資材轉化技術，將稻草、果菜殘渣等副產物重新成為土壤改良用介質，建立一套可被複製的循環再生模式。
雲林縣政府城鄉發展處林長造處長則說明，過去稻草是容易被忽視的農業剩餘物，被視為應被清除的廢棄物，但其實若能透過農業科技及循環經濟技術的導入，則可以轉化為地方循環系統。因此，本次縣府建置示範場域的核心，即在於將稻草重新導回生產鏈。經前處理與蚓糞培育後，稻草可成為具有改良土壤能力的再生介質，提供社區農園、果樹栽培及景觀植栽使用；而透過實地操作，社區居民能看見稻草變成再生資材的明確過程，也使循環理念不再停留於宣導，而是落在可實行、可累積的具體成果。
另大埤鄉三結社區理事長黃迺勛感謝雲林縣政府此次協助我們三結社區，自基礎調查、作業流程配置到設備建置全程參與，逐步形塑一個能「收、處、培、用」的循環化場域。場域內規劃了農廢收集、分類、處理、堆置發酵、蚓糞培育等空間，讓資材能在明確流程下完成分解與轉化。
透過縣府團隊完善的場域規劃、在地農廢盤點及農村發展及水土保持署的媒合，順利將蚓糞培育技術導入，象徵農村由「處理農廢」走向「運用農廢」的重要轉變，社區取得了能夠自主管理、持續運作的能力，也為本縣推動綠色治理與農村環境改善帶來新的突破。雲林縣政府將持續協助相關社區推動循環經濟，讓「農廢不再是負擔，而是可以創造價值的地方資源」。
