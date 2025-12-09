稻草木棒製"竹籤的家" 夜市美食吃完垃圾明顯減少

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏、蔡松霖 雲林報導

雲林東南夜市，最近出現有趣的景象！有攤商看到逛夜市的民眾走路，常常不小心踢到竹籤受傷，於是發揮創意，用稻草跟木棒組成"竹籤的家"，放在夜市裡，讓民眾吃完美食後，可以插在稻草棒上，上路兩週效果超好，地面竹籤大幅減少，有民眾就笑稱，三國裡的草船借箭真實上演，還有人建議可以做成人形，製作者也同意考慮研發！

來雲林逛夜市，少不了品嘗夜市小吃，不管是烤玉米，還是地瓜球，不少美食都需要用到竹籤，過去這些竹籤常常被亂丟在地上，現在出現"夜市版"孔明借箭，只見稻草棒上，紙條寫著竹籤的家，民眾看到這根稻草棒，大家有樣學樣，自動自發把竹籤插上去！

民眾：「真的讚這不錯，這個構想很好，就是這樣我千里迢迢，從北港跑來西螺這裡逛夜市。」

民眾：「不錯啦地上比較少竹籤，穿拖鞋的經過比較不會去插到腳，我逛好幾個夜市第一次看到。」





民眾自動自發，把竹籤插在稻草上。（圖／民視新聞）









民眾讚不絕口，還有人專程來朝聖，看看這個夜市版孔明草船借箭，發明這個竹籤救星的人，其實是賣鍋貼的攤商，因為擺攤時看到民眾常常亂丟竹籤，不僅造成環境髒亂，還會害人戳傷，創意突發奇想，利用稻草跟木棒，製作竹籤的家。

稻草棒製作者劉順彬：「走路竹籤四處丟，這樣怕去踢到，這樣算說清一清比較乾淨，比較不會有人受傷。」

東南觀光夜市總幹事黃建發：「現在的人有水準，他看到我們這個東西，他就自己主動去插，地上幾乎都已經減少了一半以上。」

創意稻草棒在網路引發熱議，還有網友建議可以做成人形，用這個稻草人來"插小人"。

稻草棒製作者劉順彬：「孔明借箭草人稻草人，（你有想要這樣做嗎），改天看看。」





賣鍋貼的攤商為了防止竹籤害人受傷，突發創意製作竹籤的家。（圖／民視新聞）









發明者自己聽了也覺得金促咪，會考慮研發看看，讓大家逛夜市多一點趣味！





原文出處：夜市新創意！稻草木棒製「竹籤的家」 雲林東南夜市垃圾大減有妙招

