稻草終結焚燒命運！ 雲林打造首座循環示範場 農廢轉綠金翻轉農村價值鏈

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府與大埤鄉三結社區聯手啟用全縣首座「農村循環經濟示範場域」，正面迎戰長年困擾農村的稻草焚燒與農廢堆置問題，導入蚓糞培育與再生技術，讓稻草與廚餘不再成為污染源，而是轉化為可回到土地的「綠金」，開啟雲林農村邁向低碳永續的新戰線。

縣長張麗善直言，稻草問題在雲林存在多年，農民求快焚燒、堆置無處可放，成為環境與農民兩頭燒的歷史難題。如今縣府不再容許農廢被視為「必須消滅的負擔」，而是直接進入社區、盤點農廢量、建立處理流程並導入轉化技術，用系統性手段改變農村結構。她強調，這不是單一計畫，而是雲林農村必須踏出的結構性改變。

廣告 廣告

此次示範場域以「直接證明農廢可以變資源」為核心。引進的蚓糞培育技術能快速分解稻草、果菜殘渣與廚餘，轉化為富含有機質的再生介質，具備改良土壤與提升作物吸收力的效果。完整流程包含前端收集、分類、處理、堆置發酵、蚓糞培養等環節，每一步皆可追溯、可量化，讓社區居民看見轉化過程，而非僅停留在「環保口號」。

城鄉發展處長林長造坦言，過去農村普遍對稻草抱持「處理越快越好」的被動態度，忽略其實稻草蘊含大量纖維、有機質，是天然的土壤養分來源。若持續焚燒，它永遠是污染；但若被導回循環鏈，它就是農地最需要的養分補充。這次示範場域的完整建置，就是為了打破農村「處理完就算了」的舊模式，把稻草重新送回土地、送回生產鏈，建立真正屬於社區的循環系統。

三結社區理事長黃迺勛指出，社區過去每到收割季就被稻草量壓得喘不過氣，堆不下、燒不得、運不走，多年來都是靠妥協過日子。如今縣府與農村發展及水保署協力打造的循環示範場域，讓社區第一次能「自己掌握農廢命運」。從設備、流程到技術，皆能在地操作、不必外移處理，居民更能清楚看到稻草如何在場域裡一步步被分解、再生，重新成為肥力來源。

縣府強調，三結社區示範場域是一場關鍵轉折——讓雲林農村從「避免污染」進化到「創造價值」，從被動處理走向主動利用。這套可複製模式未來將推廣到更多社區，形成遍布全縣的循環網絡。縣府也將持續導入技術、培訓人力、串接社區能力，讓農廢不再是負擔，而是雲林邁向永續的新引擎。