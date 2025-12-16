稻草耶誕樹牛車雪橇 後壁獨有

以稻草布置耶誕樹，以牛車改造為雪橇，後壁打造別具特色的節慶場景。 （後壁公所提供）

記者陳佳伶∕後壁報導

迎接耶誕節將到來，後壁區合鴨藝術園地十六日舉辦「永續稻鄉、耶誕同樂」活動，以農村文化結合永續理念，邀請在地國中小學師生，一起動手以稻草布置耶誕樹，以牛車改造為雪橇，打造別具特色的節慶場景，呈現具在地農村風貌的耶誕布置。

活動由台南市米樂休閒農業發展協會理事長張美雪策劃，邀請新東、新嘉、菁寮、安溪國小及菁寮國中等五校共同參與，後壁區長李至彬與師生一同動手布置耶誕樹和掛飾。

張美雪說，這次活動規劃永續亮點，包括以傳統牛車改造成象徵永續精神的「耶誕雪橇」，搭配回收稻草製作的稻草人與米禮盒展示，將農村日常器物轉化為節慶裝置藝術。

「耶誕稻草樹」共同創作，運用後壁在地稻草、落葉及自然枝材，打造具濃厚農村意象的耶誕樹，學生製作再生飾品妝點，完成兼具環保與美感的節慶地標，呈現後壁獨有的「永續耶誕美學」。

丹娜絲颱風災後修復的「古亭畚」竹泥編牆，修復全程採用傳統工法，保留竹編骨架與泥牆技術的原貌，展現農村建築的韌性，讓孩子看見文化保存與災後重建的永續精神。

啟用園區保存的古早大灶，以粗糠為燃料烹煮玉米，煮好的玉米分送給學子共享，感受農村節慶的人情溫度與土地滋味。

記者陳佳伶∕新營報導

二０二五台南耶誕燈節─新營文化中心暨綠川廊道燈區」已啟燈，二十七日在南瀛綠都心公園將有一場「南瀛草地音樂會」，市府邀請民眾到新營感受別具特色的耶誕節，並順遊大新營地區的景點。

市府表示，南瀛草地音樂會的卡司有玖壹壹、郭書瑤、吳汶芳、林亭翰、張羽靚等人，集結金曲樂團、療癒系女聲以及華語新生代歌手，民眾不要錯過。

市長黃偉哲表示，市府每年精心籌辦台南的耶誕節系列活動，透過華麗耶誕樹裝置藝術、燈飾布置、精彩表演、耶誕市集，讓市民與遊客感受到節慶的溫馨與歡樂，留下美好的城市記憶。

觀旅局長林國華表示，今年台南主題耶誕樹以「光」與「雲」為主軸概念，希望在冬夜中帶來光明、希望與節慶的幸福感；在新營文化中心及運河河樂燈區兩大主題燈區，打造沉浸式的光影體驗。