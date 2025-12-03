稻草變綠金 雲林首座「農村循環經濟示範場域」落成

雲林縣府與大埤鄉三結社區攜手建置縣內第一座「農村循環經濟示範場域」／翻攝照片





雲林縣政府與大埤鄉三結社區攜手建置縣內第一座「農村循環經濟示範場域」，未來將是社區的農廢稻草及家戶廚餘的再利用基地，運用蚓糞培育技術轉廢為金，產出「綠金」稻草有機肥料，作為雲林推廣農村再生社區朝低碳永續發展的重要示範場域。

縣長張麗善表示，過去稻草處理多以焚燒或棄置為主，不僅造成空氣污染，也使珍貴農業剩餘物無法被有效利用。為改善此情況，縣府團隊積極深入社區，協助盤點農廢種類與產量，並引入蚓糞培養與資材轉化技術，將稻草、果菜殘渣等副產物重新成為土壤改良用介質，建立一套可被複製的循環再生模式。

縣府城鄉發展處處長林長造說明，本次縣府建置示範場域的核心，即在於將稻草重新導回生產鏈。經前處理與蚓糞培育後，稻草可成為具有改良土壤能力的再生介質，提供社區農園、果樹栽培及景觀植栽使用；而透過實地操作，社區居民能看見稻草變成再生資材的明確過程，也使循環理念不再停留於宣導，而是落在可實行、可累積的具體成果。

另，大埤鄉三結社區理事長黃迺勛感謝縣府協助社區，自基礎調查、作業流程配置到設備建置全程參與，逐步形塑一個能「收、處、培、用」的循環化場域。場域內規劃了農廢收集、分類、處理、堆置發酵、蚓糞培育等空間，讓資材能在明確流程下完成分解與轉化。

