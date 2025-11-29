《稻鎮生活市集》苑裡盛大登場 啟動山海低碳永續行旅

《天后遍路–稻鎮生活市集》二十九日在苑裡鎮愛情果園熱鬧登場，活動以「ESG低碳綠色行旅」為核心理念，結合信仰文化、藝術美學與在地市集，邀請民眾在秋收時節一同感受苗栗農村的永續風貌。

本次活動以自行車騎旅方式正式宣告「慢慢山海-綠色行旅」開跑，現場同步發布兩條全新主題遊程路線─海線「天后遍路」與山線「藝境慢遊」，並揭示遊程路線沿途的「ESG友善驛站」與「天后遍路期間限定優惠」活動，鼓勵旅人以低碳騎旅方式探訪苗栗山海，實踐永續觀光，感受綠色行旅魅力。

活動現場匯聚多組地方品牌與特色攤位，展售農特產、文創商品與手作體驗，舞台區則由多組音樂人與表演團體帶來「稻地聲活」系列演出，營造熱鬧且富有節慶感的秋收氛圍。

同場展出的地景藝術作品《守護》、《蜻定稻香》與《編織庇蔭》，由藝術家張樸勻創作，以飛鷹、蜻蜓與大型竹編帽呼應農村守護與自然共生意象，象徵農村的守護與庇蔭，成為現場最受矚目的打卡焦點，吸引眾多民眾駐足拍照。

苗栗縣鍾東錦縣長表示，本次活動不僅是一場秋收慶典，更展現苗栗推動ESG永續旅遊與友善旅遊環境的努力，未來將持續透過「天后神選藝境軸帶」的推廣，串聯信仰、藝術與永續精神，打造更多元、兼具文化深度的綠色旅遊體驗。