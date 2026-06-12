穀保家商停招棒球隊轉三重高中 侯友宜承諾：把根留新北
新北市青棒名校穀保家商受少子化影響，校務會議已通過於116學年度停招，球員將轉學至新北市立三重高中。新北市長侯友宜今（12）日受訪時表示，對穀保家商的選手們都以他們為傲，現階段在日本、台灣的職棒選手，很多都是出身自穀保家商，所以非常感恩穀保家商，未來市府會繼續秉承穀保家商的棒球精神，把根留在新北。
侯友宜上午出席115年行動治理基層建設督導新莊區場次，在慈祐宮前接受媒體聯訪。對於穀保家商傳出從明年開始不再續辦棒球隊，棒球隊將轉移到三重高中說法，侯友宜表示，目前市府還沒有收到穀保家商要停辦、停招甚至改辦的計畫，不過目前穀保家商是面臨轉型的挑戰。
侯友宜指出，新北一向秉持照顧基層選手的態度，讓他們能夠安定，能在運動科學化跟訓練中得到更充分的保障；強調不管未來學校如何，穀保家商的棒球魂一定要全力支持跟守護，要繼續給予更好的選手，不但可以當職棒選手，更能夠跟國際競爭。
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