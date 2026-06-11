穀保家商擬116學年停招 蔡明堂：棒球隊規畫移往三重高中

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受少子化衝擊，青棒強校新北市私立穀保家商傳出116學年度將停招轉型，因穀保家商棒球隊歷來培育出許多國內外職棒好手，外界關注其棒球隊動向。長期資助球隊的前新北市議員蔡明堂今天（11日）表示，初步規畫明年度將棒球隊移往三重高中，成立棒球專班，並強調會持續提供資源。

新北市穀保家商校長嚴英哲指出，在少子化的衝擊下，校方規畫民國116年起停招現行職科及體育班，朝精緻的高國中小學體系轉型發展。（中央社）

穀保家商校長嚴英哲日前透露，規畫116年起停招現行職科，朝雙語的高國中小學轉型。

嚴英哲今天接受中央社記者電訪指出，日前與新北教育局等單位開會，說明棒球隊需要花費的經費及設備等，提供評估方向。今年度的體育班已招生完畢，若確定116年停招，棒球隊可能就會轉到其他學校，至於是否是三重高中，仍待教育局評估討論，目前尚未定案。

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新北市穀保家商棒球隊為國內青棒強權，培育出許多國內外職棒好手，校園內設有紀念牆表彰校友成就。（中央社）

新北穀保家商校友紀念牆（2） 新北穀保家商與桃園平鎮高中並列2大青棒強權，培 育出許多國內外職棒好手，圖為穀保家商校內設有紀 念牆，表彰校友榮譽。 中央社記者曹亞沿攝 115年6月5日

穀保家商棒球隊創辦人蔡明堂表示，目前新北市政府正跟三重高中協調，穀保家商若116年度停招，棒球隊116年就規畫在三重高中招生，至於115年度穀保的體育班則會轉往三重高中，擬各年級成立一班「棒球專班」，細節仍待討論，但他會持續提供資源支持棒球隊營運。

新北教育局今天回應，6月8日會議僅邀請學校初步溝通討論，並持續輔導學校永續發展。目前穀保家商115學年度仍持續招生，現階段校務一切正常，不影響學生受教權益，目前仍未接到校方提出停招、停辦或改辦等相關計畫，未來如果有轉型調整，會依法辦理。

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