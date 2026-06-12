穀保家商棒球隊驚傳傳承危機！ 李四川夜奔三重棒球場力挺新北青棒隊

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圖／李四川競選辦公室提供





玉山盃全國青棒錦標賽戰火即將點燃，新北棒球聖地迎來暖心老朋友！國民黨新北市長參選人李四川昨（11）日，在新北市代表隊領隊蔡明堂、新北市棒球委員會執行長蔡政呈的盛情邀請下，親自前往三重棒球場，致贈大批運動飲品與補給物資，為正在揮汗集訓的新北市代表隊國手們加油打氣，更現場高呼預祝新北小將「強勢勇奪冠軍」！

針對近日體育界與基層極度關心、孕育無數台灣之光的棒球頂級名校「穀保家商」因學校停招而導致球隊面臨斷層的震撼危機，李四川神色凝重且務實地表示，新北市政府目前已在強力牽線、積極協調當中。他鄭重承諾，年底入主市府後，絕對會以最高規格「全力支持在地青棒的血脈傳承與永續發展」，全面硬核強化新北基層三級棒球的培育體系。

重溫數十年「棒球夢」！川伯親自上陣揮棒投球，球員驚喜排隊搶簽名

昨日的三重棒球場充滿青春洋溢的吶喊聲。李四川在教練與球員們的熱情簇擁下，當場脫下外衣、換上運動裝備，親自走上打擊區與投手丘進行揮棒及投球練習。雖然公務繁忙，但川伯動作依舊俐落，幾記漂亮的揮擊與精準的投球贏得現場年輕小將們一陣瘋狂歡呼。

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投打練習後，李四川毫无身段地席地而坐，與小將們圍成一圈熱情話家常。他更自曝：「我小學的時候其實非常迷棒球、也常常跟著同學打，但一踏入社會搞工程，算一算竟然已經好幾十年沒有好好摸過棒球了。今天能跟這群代表臺灣未來的頂尖同學們一起練球，真的讓我全身起雞皮疙瘩，好像瞬間回到了熱血的學生時代！」看到現場選手與教練們看著棒球時眼中閃爍的熾熱光芒，李四川感性直呼：「這份對國球的絕對熱愛與認真，就是新北市最無價的運動資本，更是台灣棒球的未來！」現場選手更紛紛興奮地拿出私藏棒球，排隊邀請川伯簽名留念。

蔡明堂淚謝老縣長！解密李四川「三重棒球場」2018竣工的催生內幕

新北市代表隊領隊蔡明堂在現場致詞時，也特別向全體球員揭密這座球場的歷史。他充滿感激地指出，李四川對新北棒球的貢獻早在十幾年前就已經扎根。

「當年四川兄在擔任臺北縣副縣長時，就頂著巨大財政壓力，積極協助我們推動在地基層棒球的發展。」蔡明堂感性表示，後來李四川在擔任新北市副市長期間，更是從頭到尾全程參與、一手親自督導、規劃與推動這座高規格「三重棒球場」的興建與催生。這才讓球場得以排除萬難，順利於 2018 年正式完工啟用，如今不仅成為新北市成棒隊的頂級集訓基地，更是新北三級棒球能傲視全臺的重要孵化據點。

解套國手搖籃斷層！穀保棒球隊將落腳「三重高中」，李四川承諾砸資源當硬後盾

然而，光鮮的戰績背後卻隱藏著基層體育的時代陣痛。蔡明堂在現場痛心透露，創隊超過 30 年、曾孕育出無數旅美、旅日與中華職棒指標國手的超級強權「穀保家商棒球隊」，近期因學校整體辦學停招，導致這塊臺灣棒球的黃金招牌面臨前所未有的傳承中斷危機。

蔡明堂現場透露重磅解套方案，目前規劃將全體優秀球員全面轉學、安置至「新北市立三重高中」，目前新北市政府教育局與體育局正全力協助對接後續的學籍與教練團權益。他由衷希望李四川年底當選市長後，能以鋼鐵行政力持續協助這段在地傳統青棒的香火傳承，萬萬不能讓國手搖籃斷代。

對此，李四川當場一拍胸脯，給予基層體育界最堅實的承諾。他表明，關於穀保家商停招以及棒球隊後續的整體安置傳承，現任新北市府團隊早已跨局處積極協助中，絕不會讓小將們無球可打。

李四川鄭重宣示：「未來我當選新北市長，市府團隊將會全面拉高規格強化三級棒球！我們不僅要全力協助在地青棒的血脈傳承，更會實質提升選手的日常培育資源、大幅改善訓練硬體設施與防護員編制，讓新北市成為『國球最堅實、最硬核的後盾』，讓新北培養出來的棒球英才，持續在台灣職棒與國際世界大賽的舞台上狂傲發光發熱！」

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