穀胱甘肽助癌細胞生長 清大研究新精準治療方向

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）國立清華大學生命科學系研究團隊發現，穀胱甘肽在癌細胞中可能助其生存，提出「GSH–PKM2–SLC7A11」代謝軸線作為精準癌症治療方向，研究成果獲多項國際獎項肯定。

清大今天發布新聞稿表示，該校生命科學系教授王雯靜帶領團隊研究發現，穀胱甘肽（GSH）不僅能幫助細胞抵抗氧化壓力，還會與「丙酮酸激酶M2（PKM2）」代謝酵素結合，丙酮酸激酶M2就像細胞能量的開關，影響癌細胞是否能快速獲取能量與合成原料，以支撐其持續生長。

本研究結合了結構生物學、細胞實驗、動物腫瘤模型與癌症大數據分析等多元研究方法，清大指出，團隊成功解析丙酮酸激酶M2與穀胱甘肽結合的立體結構，首次揭開癌細胞關鍵蛋白「結構開關」的運作祕密。

新聞稿中，王雯靜以駕駛車輛比喻，當癌細胞一方面失去穀胱甘肽的保護，另一方面卻又被迫讓丙酮酸激酶M2持續高速運轉，就像同時面臨「剎車失靈」和「油門加速」的雙重打擊，進而啟動一種稱為「鐵死亡（ferroptosis）」的自我崩解機制，在動物實驗中，已成功抑制腫瘤生長。

王雯靜表示，研究團隊也透過癌症大數據分析發現，另一個關鍵分子SLC7A11負責穀胱甘肽的生成與供應，當其表現量越高，癌細胞越能製造穀胱甘肽、抵抗鐵死亡，研究因此提出「GSH–PKM2–SLC7A11」代謝軸線，作為未來精準癌症治療的重要研究方向。

清大指出，此研究結合結構生物學、細胞實驗、動物腫瘤模型與癌症大數據分析等研究方法，成果在第19屆亞洲結晶學會議（AsCA 2025）榮獲Rising Star Award（新星獎），並於同步輻射研究中心第31屆用戶年會暨研討會獲頒「台灣之光獎」，成果也刊登於國際期刊「Advanced Science」（科學進展），為癌症治療帶來嶄新思維。（編輯：林恕暉）1141223