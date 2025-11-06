穀賤傷農！希臘碎米創造新收入

傳統希臘婚禮上，必須向新婚夫婦拋撒大米，秉持著物盡其用的精神，希臘北部有農會將收割或加工過程中受損，原本要被丟棄的碎米，重新包裝，定位為婚禮祝福專用，減少了糧食浪費，也讓碎米發揮剩餘價值。

走出教堂接受祝福，灑向新人的卻不是彩色紙屑，而是白色的，甚至根本不是紙屑。

農會會長 蓋札拉斯：「在婚禮上使用碎米的想法，源於我國的傳統。」

向新婚夫婦拋撒大米，是傳統希臘婚禮的重要環節，近年來卻有浪費糧食的爭議。在希臘北部稻米主要產地，當地農會將收割或加工過程中受損，原本要被丟棄的碎米，重新包裝，定位為婚禮祝福專用，今年5月以來，已成功銷售超過3萬噸。

農會銷售經理 戈哥斯：「每年 尤其是夏季婚禮季，大約有300噸可食用大米被丟棄，所以我們想，既然有類似的產品可代替，為什麼還要讓可食用的產品，最終被扔到地上呢。」

希臘雖然是歐盟第三大稻米生產國，近年來卻面臨南亞稻米的削價競爭，產量也不如以往。

農會會長 蓋札拉斯：「周邊山區降雪量逐年減少，水資源儲備也隨之減少，導致我們在需要用水的月分裡，無法獲得足夠的水量。」

包括外國觀光客在內，每年有數萬對新人在希臘完成終身大事，碎米的華麗重生，延續了傳統，也讓婚禮成為對環境的祝福。

