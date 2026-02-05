穆利諾駁斥北京：巴拿馬是法治國家

（德國之聲中文網）巴拿馬總統穆利諾周三（2月4日）譴責北京作出的威脅，堅稱巴拿馬是法治國家，“尊重司法裁決，而司法是獨立於中央政府的”。他補充說，外交部將就此發表聲明，“並采取相應的決定”。與此同時，穆利諾也對長和實業提起仲裁表示反對。

巴拿馬最高法院上周裁決，香港長和實業公司運營巴拿馬運河兩個主要港口的合約違憲。裁決稱，特許權“對該公司構成不合比例的偏袒”，沒有“任何正當理由”，且“損害國家財政”。

美國對該裁決表示歡迎，北京則做出憤怒回應。中國港澳辦周二發文稱，巴拿馬最高法院的裁決“罔顧事實、背信棄義”，如果巴拿馬當局“一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價！”

長和附屬的巴拿馬港口公司則表示，已於2月3日對巴拿馬啟動仲裁程序。

自1997年起，長和運營巴拿馬運河兩端的主要港口。法新社評述說，其特許權反映出中國企業在巴拿馬經濟中日益增長的影響力。2021年，該特許權延長25年。

去年，特朗普威脅奪回巴拿馬運河。巴拿馬獨立審計長對長和的合約進行了復核，隨後建議撤銷該合約。最高法院支持審計長的觀點，即特許權違背巴拿馬的利益。

最高法院作出裁決後，巴拿馬政府委托丹麥公司馬士基暫時接管港口碼頭的運營，直到授予新的特許經營權。

巴拿馬運河是連接大西洋和太平洋的中美洲通道。有40%的美國集裝箱船在此經過。

