穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！

穆熙妍貴氣穿搭

穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千金的名媛，即使淡出演藝圈多年，仍透過社群展現低調奢華的生活美學。

穆熙妍是誰？身家百億的低調千金

圖片來源：FB@穆熙妍 Crystal Mu

穆熙妍今年46歲，曾為溫哥華華裔小姐冠軍，回台後成為綜藝節目常客，主持《美麗說達人》、《我在北海道》等節目，並出版散文集、書籍。她的伯父是昱晶能源前董事長，身家背景深厚，卻始終維持溫婉低調的姿態。節目中帶著愛犬TOFFY亮相，一度成為最受矚目的「明星狗媽媽」成就出她獨特的名媛形象。

絲毫沒有炫富感！

圖片來源：FB@穆熙妍 Crystal Mu

雖然家世顯赫，穆熙妍卻沒有靠家族資源闖蕩演藝圈，反而以自立自強的態度走出屬於自己的路。她曾坦言進入演藝圈後「沒拿過家裡一毛錢」，婚後生活也相當平實。從她的穿搭風格可見一斑，貴氣中帶著自然與親民感，展現不張揚卻極具品味的時尚態度。揹Loro Piana珍稀皮，也穿FILA球鞋，貴氣與日常並行 穆熙妍的私服穿搭講究「經典實穿」不追逐當季新款，卻能完美融合高級與日常。她愛用貴婦界寵兒 Loro Piana 的飯盒包，甚至選擇珍稀皮革版本；同時腳上也常見 FILA Tiny Rumble 老爹鞋，圓潤鞋型與奶油配色讓造型更柔和，是她旅行與日常出鏡的常備款。

私服愛牌：Brunello Cucinelli 靜奢老牌

圖片來源：FB@穆熙妍 Crystal Mu

穆熙妍曾分享 Brunello Cucinelli 是她的心頭好：「他們最擅長把亮片與亮線結合線材，讓素色針織更有存在感。」她收藏的羊絨外套與灰色小包，皆是品牌經典代表。她也推薦品牌近年推出的中性大包設計，簡約又具個性。 Brunello Cucinelli不只是穆熙妍的愛牌，蕭敬騰與老婆曾經一同出席活動，是不少真正有錢人都愛的老錢風品牌之一。

跟蔡依林一樣都愛手作編織包！

圖片來源：FB@穆熙妍 Crystal Mu

圖片來源：FB@穆熙妍 Crystal Mu

淡出演藝圈後，穆熙妍投入手作世界，更笑稱歡迎大家加入織女的行列，就跟蔡依林、蔡健雅著迷在編織世界一樣，她常常在社群上分享自製包包的作品，引起粉絲熱烈回響。她幽默地說：「如果我做得到，妳一定也可以！」樂於分享的穆熙妍，她直言身邊的朋友都很愛自己的作品，基本揹出去一次就會被朋友「收割(搶走)」落得最後最常揹的包包是一個紙袋或塑膠袋。

封面圖片來源：FB@穆熙妍 Crystal Mu

