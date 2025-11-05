穆迪替補爆發助勇士止敗！柯瑞抱病上場仍砍28分 明確定休兵
（記者許皓庭／綜合報導）金州勇士在吞下兩場連敗後，今（5）日於主場大通中心找回勝利節奏，以118比107擊退鳳凰城太陽止跌。後場靈魂史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）全場攻下28分、5記三分球，板凳戰力穆迪（Moses Moody）火力支援24分，幫助球隊重新振作。不過賽後主帥史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）透露，柯瑞因身體不適將缺席明日對沙加緬度國王的背靠背賽事。
圖／金州勇士在吞下兩場連敗後，今（5）日於主場大通中心找回勝利節奏，以118比107擊退鳳凰城太陽止跌。（翻攝 Golden State Warriors X）
勇士開局手感火燙，首節便以流暢傳導壓制太陽，半場傳出20次助攻僅出現5次失誤，取得19分領先優勢。太陽在第三節靠主將戴文．布克（Devin Booker）獨撐火力一度追近比數，但勇士隨即穩住攻勢，最終以雙位數差距奪勝。
本場比賽柯瑞出賽34分鐘，投18中10、外線命中率五成，攻下全場最高28分，外帶5籃板與5助攻。板凳上場的穆迪表現驚豔，11投7中、三分球8投5中，攻下本季新高24分，成為球隊關鍵推手。
太陽方面，布克孤軍奮戰，全場轟下38分、5助攻，但其餘隊友得分未能支援。杜蘭特（Kevin Durant）缺陣使球隊戰力受限，最終無法逆轉局勢。
勇士主帥柯爾賽後在記者會上表示，雖然球隊成功止敗，但柯瑞身體出現不適，將不會隨隊出征明日對國王的比賽。他語帶堅定指出：「我不在乎醫生怎麼說，我現在就能確定，他明天不會上場。」
記者會現場，柯瑞帶著鼻音、時不時吸鼻子，坦言過去幾天都在與感冒對抗，「老實說，要讓我不打比賽，必須要真的很嚴重才行。」他也笑說，希望能盡快恢復體力，繼續帶領球隊穩定前進。
除了柯瑞，勇士板凳群表現同樣搶眼。上半場替補球員合計攻下41分，創下球隊本季新高，最終全場替補共貢獻63分，比太陽板凳多出44分，成為勝負關鍵。
另一方面，吉米．巴特勒（Jimmy Butler）今日僅出賽上半場就提前退場。球團賽後指出，他因下背部痠痛無法回到場上，明日對沙加緬度國王的出賽機率也被列為「出戰存疑（questionable）」，出場機率約為五成。
30 loves to get nifty @chase || Play of the Game pic.twitter.com/e8hraWgtmt
— Golden State Warriors (@warriors) November 5, 2025
