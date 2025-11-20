積勞成疾！大馬村長病倒開刀 女兒泣「擔心的事發生」！4萬人集氣：加油

社會中心／施郁韻報導

大馬村長王梓安積勞成疾，發燒、發炎指數飆升。（圖／翻攝自王湘惠 Wang Hsiang Huei Threads）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，而大馬村長王梓安帶領全村平安撤離，眾人大讚「救了全村的男人」，災後多日後，傳出王梓安積勞成疾，持續發燒、發炎指數飆升，住院手術，女兒為前中華女足代表隊隊長王湘惠，著急表示：「最擔心的事，還是發生了…」消息一出，上萬名網友湧入加油、集氣。

王湘惠昨（19）日在社群發文提到，災後第56天，爸爸因為過度操勞開始發燒，發炎指數往上升，她感性寫下：「我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那份疲憊有多深。」

王湘惠表示，鳳凰颱風又把光復便橋沖斷，父母只能臨時繞到瑞穗就醫，不過爸爸的狀況仍然不好，「於是，兩位老人家又開著193縣道，慢慢開了好久，終於抵達慈濟醫院急診室。」

王湘惠說，災情時間，父母從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的災後重建。「而身在異國的我，能做的只有祈禱、只有牽掛，今天確定要進行手術…願神看顧爸爸的身體。爸爸加油！」

王湘惠也表示，「活著的每一天都值得感謝」，爸爸向她說「我從這場災難學到很多」，讓她眼淚在眼眶中打轉。

貼文一出，大批網友紛紛湧入留言打氣，「王村長加油，超喜歡你的，一切都會順利的」、「祈求他手術順利，早日恢復健康。」、「老天會保佑好人！妳父親在我心目中，是真正的超人英雄！救了大馬村！身為台灣人，我謝謝他! 他絕對是令孩子驕傲的父親！」、「養病比較重要，祝福早日康復。」



