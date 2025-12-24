台中一起震驚社會的砍人事件，揭露了一場長達近兩年的勞資糾紛！張姓兇嫌因對前老闆陳姓男子積怨已久，竟帶刀前往烤漆廠尋仇，對陳男頸部重要部位猛砍，導致其受到嚴重傷害。警方在案發後迅速逮捕張嫌，並在其指引下尋獲兇刀。據了解，張嫌與陳男的糾紛源於欠款問題及訴訟案件，知情民眾透露，張嫌離職後曾多次回廠滋事鬧事。

積怨近兩年！欠款糾紛難解，男持刀砍前老闆遭逮 。(圖／民眾提供)

一場震驚台中的砍人事件揭露了一樁積怨已久的糾紛。張姓兇嫌因對前老闆陳姓男子積怨深重，竟帶刀前往烤漆廠尋仇，並對陳姓老闆頸部要害下手，導致嚴重傷害。警方迅速展開行動，在案發後不久便逮捕了張嫌，並在其指引下尋獲兇器。據了解，張嫌與陳姓前老闆之間的糾紛源於欠款問題及訴訟案件，這場積怨近兩年的債務糾紛最終以暴力方式爆發

張姓兇嫌因對前老闆積怨深重，帶刀前往烤漆廠尋仇，並對陳姓老闆頸部要害下手 。(圖／民眾提供)

當張姓兇嫌在馬路上快步行走時，似乎因心虛而顯得格外著急，或許也擔心警方很快就會找上門。然而，犯下砍人案的他終究難逃法網。從秘錄器拍攝的畫面可見，身穿深色外套的張姓兇嫌被便衣警察包圍時表現得相當淡定，甚至沒有試圖隱瞞犯行，直接指出丟棄兇刀的位置。警察隨後帶著他回到現場搜索，果然找到了一把水果刀。

身穿深色外套的張姓兇嫌被便衣警察包圍時表現得相當淡定。(圖／TVBS)

張嫌向警方供稱，他在該烤漆廠工作不到兩年，期間陳姓前老闆曾多次向他借錢，目前雙方還有案件在訴訟中。知情民眾透露，張嫌是離職後回來尋釁，這兩年來已經鬧事好幾次。被砍者的父親也曾表示，兒子那邊的前員工回來滋事。

工廠鄰居則描述，張嫌可能是因為烤漆廠生意不好而離職，但離職後仍未能討回欠款，因此心懷怨恨。這份怨恨持續了將近兩年，最終導致他帶刀上門討債，犯下嚴重錯誤。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

