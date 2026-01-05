積情再現! 台股大漲755點 創史上第2漲點 收盤首度衝破3萬點！台積電收1670元刷史高

台股週一收盤漲了755.23點，以30105.04點作收，成為史上首度衝破3萬點大關的一天。廖瑞祥攝



美股主要指數2日收紅，台積電ADR上漲5.17%，收在319.61美元創收盤新高。台股（1/5）早盤開高走高，甫開盤即大漲逾500點，在台積電強勢領盤下，加權指數盤中最高漲989.51點至30339.32點，收盤漲勢略收，漲了755.23點，以30105.04點作收，漲幅2.57%，成為台股史上首度衝破3萬點大關的一天。指數同步刷新盤中、收盤新高，也創下史上第2大單日盤中漲點紀錄。

台股史上單日最大漲點、漲幅出現在2025年4月10日，因前一日美國總統川普下令，暫停實施新制關稅90天，將各國關稅降至10%，市場歡騰。台股當日盤中最高飆漲1632.71點，收盤漲了1608.27點以萬九整數關卡作收，漲幅9.25%，刷新單日盤中最大漲點、漲幅，以及單日收盤最大漲點、漲幅紀錄。

台股史上單日最大漲點、漲幅Top10

美國總統川普3日下令攻擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛。國際情勢動盪，亞洲股市今日開盤上漲，日股漲逾2%，台股亦開高走高，盤中大漲近千點。

此外，CES消費電子展本週登場，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰都將發表演說，暢談近期AI趨勢。台積電法說會將於下週四登場，皆有利台股續揚。

台積電ADR上週五飆漲5.17%，在美股掛牌的市值暴增至1.657兆美元，全球市值僅次於輝達（4.597美元）、蘋果（4.021兆美元）、Alphabet （3.806兆美元）、微軟（3.515兆美元）、亞馬遜（2.421兆美元），排行第六；首度超越博通（1.648兆美元）和 Meta（1.639兆美元），但三家公司差距極小。

台積電早盤以1630元跳空開出，盤中漲勢不斷擴大，最高漲110元至1695元，再創新天價。收盤漲了85元，以1670元作收，漲幅5.36%，是近年來最大漲幅。單日成交張數6萬6,715張。公司市值飆至43.31兆元。

主要權值股大多收漲。聯發科、智邦漲逾3%，股價各自收在1525元、1185元。日月光投控漲逾2%，以278元作收。鴻海、台達電、富邦金、國泰金、緯穎皆漲逾1%，股價各收在234.5元、1010元、97.2元、76.5元、4540元。廣達、中華電同步小漲，僅中信金、聯電小幅收黑。

今日總成交值達7658.1億元，成交張數1214萬張。委買張數2708萬張，委賣張數1606萬張。

