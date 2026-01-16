積情再現！台股收盤漲598點收31408點創高、成交量逾8千億 台積電飆1750元新天價

台股週五收盤漲了598.12點，以31408.70點作收。廖瑞祥攝



台美貿易談判結果已公布，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN。台灣成為全球第一個爭取到半導體及半導體衍生品232關稅最惠國待遇的國家。在此利多刺激下，台股今日（1/16）開高走高！開盤不久即飆漲逾500點，在台積電、台達電等權值股帶動下，盤中最高漲664點至32475.22點，再度改寫盤中新高紀錄。收盤漲了598.12點，以31408.70點作收，漲幅1.94%。累計本週狂飆1119.74點，周線強勢收紅！

廣告 廣告

台積電昨召開法說會公布第四季獲利狀況，第四季是史上首度跨越1兆元台幣營收、獲利也是首次突破5000億的最強單季，平均每天賺54.97億元，平均每小時賺2.29億元，連毛利率62.3%都是史上最高。

獲利表現帶動台積電ADR上揚，昨盤中最高漲至351.33美元，收盤時漲了4.43%，以341.64美元作收，同步創下盤中、收盤史高；盤後再小漲0.47%。

權王台積電昨收在1690元，今日早盤跳空以1735元開出，11:30過後漲勢擴大，股價最高漲60元至1750元，再度飆出新天價。收盤漲勢略微收斂，漲了50元，以1740元作收，同步刷新收盤新高，漲幅2.96%。單日成交張數達5萬3,337張，公司市值攀至45.12兆元。

主要權值股漲多跌少，台達電盤中最高漲至1135元，收盤漲7.66%，以1125元作收，同步刷新股價史高。聯電飆漲6.95%，收在58.5元，為表現最佳的2檔權值股。

AI指標股廣達漲逾2%，收在289.5元。聯發科、國泰金漲逾1%，各以1505元、76.2元作收。封測大廠日月光投控盤中飆至308.5元，後以303.5元作收，刷新盤中、收盤史高，漲幅1.68%。鴻海、富邦金、中信金小漲。但緯穎回挫3.04%，中華電、智邦亦小挫。

記憶體族群續揚，力積電、廣穎皆飆至漲停價，各以56.4元、53元作收。旺宏收盤漲逾8%，以67元作收。華邦電漲逾7%，收在106.5元。創見漲逾6%，以254元作收。南亞科、群聯、威剛皆漲逾半根，股價各收在250元、1890元、294.5元。

今日總成交值高達8233.6億元，躍居史上排名第2，僅次於1月7日8817.367億元。單日成交張數1264萬張。委買張數2692萬張，委賣張數1709萬張。

更多太報報導

產業專家：台灣半導體將成為與美國無法切割的「韌性共同體」

台灣爭取到半導體關稅最惠國待遇 台積電：樂見台美雙方達成協議

關稅降至15%+法說驚艷！台股早盤狂飆逾500點衝31339點創史高 台積電刷1735元新天價