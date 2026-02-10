積情再現！台股早盤飆漲逾600點突破3萬3刷史高 台積電噴至1875元創天價

台股週二早盤狂漲逾600點，最高漲至33047.38點。廖瑞祥攝



美股收漲，費半揚升逾1%，台積電ADR上漲1.86%，以355.41美元創收盤史高。日股早盤再度飆漲逾千點，日經指數續締新猷。台股今日（2/10）開高，在台積電強勢帶領下，開盤不久即狂漲逾600點，最高漲至33047.38點，首度突破3萬3千點關卡，且刷新盤中史高紀錄。

道瓊工業指數小升20.20點，收50135.87點，漲幅0.04%。標準普爾500指數上揚32.52點，以6964.82點作收，漲幅0.47%。那斯達克指數勁揚207.46點，收在23238.67點，漲幅0.90%。費城半導體指數上漲113.96點，以8162.58點作收，漲幅1.42%。

台積電ADR昨以359.6美元、355.41美元雙創盤中、收盤史高，點燃市場多頭氣氛。台積電今早跳空漲至1845元，早盤最高狂飆60元至1875元，改寫盤中史高紀錄，漲幅逾3%；公司市值同步漲至48.49兆元。

主要權值股大多上揚，日月光投控續飆逾9%，最高漲至359元刷史高。富邦金、國泰金、中信金、中華電小漲；台達電、鴻海、聯電平盤震盪。但聯發科、廣達、南亞科、緯穎小挫。

記憶體族群昨漲今跌，群聯跌逾半根，威剛、創見、廣穎跌逾4%，華邦電、鈺創、十銓、宇瞻、品安、華東跌逾2%，力積電、南亞科、至上小挫；僅旺宏逆勢上揚逾3%。

