積極備戰台北市長選舉！吳怡農現身信義區街訪：看到我歡迎來打招呼

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農在遞交參選台北市長意願書後，積極宣傳政策理念，他昨天（14日）更現身台北市信義區街訪與民眾互動。（圖／取自吳怡農臉書）

各政黨積極布局2026大選，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部繳交「參選意願表」，欲爭取黨內提名參選台北市長。吳怡農昨天（14日）更現身台北市信義區街頭街訪，盼能向市民了解需求與未來對台北市的想像，他更表示，「如果看到我，歡迎來打招呼，更希望你走上前和我分享你對台北的想像！」

各政黨積極布局2026大選，備受矚目的台北市部分，民進黨目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農正式遞交參選意願表。不過傳出黨內選舉對策委員會盼「大咖」參選北市，包括立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前副總統陳建仁等人都被點名。吳怡農日前也忍不住喊話，盼黨內有意參選北市的同志儘早表態，透過公開、公平的競爭機制推出最強人選。

此外，吳怡農昨天更現身信義區街頭街訪，並在臉書上發文表示「你今天有在信義區的街頭看到我嗎？」他說，在日常的角落，與市民朋友聊聊，了解大家的需求，是他期待能做到的事情。

吳怡農表示，透過街頭訪問，每一個真摯的回答都讓他深受感動，他發現，大家對於首都的想像真的很多元，也有許多希望更好的地方。

吳怡農指出，有的人很喜歡台北市，因為有全台最便捷的交通，但同時尖峰的塞車問題，也讓大家頭痛；有的人很愛台北，迫不及待想要把它介紹給世界，卻受限於城市規畫，並沒有把人才留下。

最後，吳怡農強調，大家對台北的期待，讓儘管彼此是陌生人，卻有了共同的語言。他接著透露，自己還會繼續在街頭與大家對話，如果看到他，歡迎來打招呼，更希望民眾走上前和他分享對台北的想像。



