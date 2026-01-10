積極尋找飛官辛柏毅下落 11日預劃出動6機9艦艇183員岸巡

國軍1/11仍持續派出陸海空兵力投入搜救行動，包括陸軍出動170岸巡人員，動用戰術偵蒐無人機，全力尋找於花蓮豐濱外海落海的F-16V飛官辛柏毅下落。青年日報



國防部今天（1/10）傍晚表示，為了搜尋落海失蹤的F-16飛官辛柏毅下落，明天（1/11）預劃搜救兵力將包括空軍搜救機6架次，海軍作戰艦2艘，地面部隊將有岸巡183員，同時動用輕、中型戰術輪車47輛次執行搜索任務。另外，海巡署也將與今天一樣出動7艘艦艇搜尋。

台灣各方高度關切駕駛F-16V Block 20墜海失蹤的飛官辛柏毅，搜救已進入第5天，但截至10日晚間19時為止，仍未能找到飛行員與飛機的蛛絲馬跡。但國防部與海巡署仍不放棄，持續派出海空與陸上兵力全力搜尋。

據國防部指出，今天（1/10）規劃的搜救兵力包括空軍派出6架次飛機、海軍出動2艘軍艦，而在地面部隊則由第二作戰區調派岸巡183員兵力，出動輕、中型戰術輪車47輛次，並運用戰術偵蒐無人機提升搜索效率。海巡署今天共計也派出有7艘艦艇，在海上與國軍兵力協調搜尋辛柏毅上尉蹤跡與F-16戰機殘骸。

國防部今晚7時許表示，明天（1/11）週日已預劃搜救兵力持續搜尋辛柏毅與失蹤的F-16V(Block 20) 6700號機。搜尋兵力將包括空軍搜救機6架次，海軍作戰艦2艘，地面部隊將有岸巡183員，同時動用輕、中型戰術輪車47輛次執行搜索任務。另外，海巡署也將與今天一樣出動7艘艦艇搜尋。

