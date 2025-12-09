積極把日本形塑成「和平破壞者」 中共試圖外交孤立日本
編譯張渝萍／綜合報導
在日本首相高市早苗發表挺台言論後，中日緊張程度不斷升溫，雙方都未有退讓跡象。美國國家公共廣播電台（NPR）近日分析指，這場中日十多年來最激烈的爭端中，中國正從外交上孤立日本，作為對日本的懲罰。
中國試圖遊說各國支持其立場
報導5日分析指，中國試圖遊說美國、英國與法國的領導人支持中國立場。中國國家主席習近平11月24日與川普通電話時宣稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序不可分割的一部分」。然而川普在社群媒體上對這通電話的描述中，沒有提及台灣問題。
而德國外長瓦德福8日訪中時，中國外長王毅也發表類似言論，顯示中國外交上正以同樣論述孤立日本，並將日本塑造成「和平破壞者」。
報導指，日本憲法禁止發動戰爭，但2015年通過的「安保法案」允許日本在自衛、遭受武力攻擊，或同盟國（唯一的正式同盟國是美國）受到攻擊且威脅到日本存亡時動用武力。美日於1960年簽署共同防衛條約。
立法監督的明確性與戰略模糊
日本首相與內閣在判定什麼構成「存亡危機事態」上擁有很大的裁量空間，但仍需國會批准。歷任首相對於「存亡危機事態」都未具體闡明。
然而，11月7日的一場國會預算委員會質詢中，反對黨議員岡田克也詢問高市，在什麼情況下中國對台的海上封鎖會威脅到日本的存亡。高市回答，若中國以軍艦進行對台的海上封鎖，就可能構成這種威脅。
美國、中國與日本對於是否會介入台灣衝突都保持戰略模糊。但在這次，日本國會議員要求明確性，試圖逼得高市給出清楚答案，以避免讓日本不必要捲入衝突。
高市事後承諾不再討論任何關於台灣的假設性情境。但她在國會仍為自己辯護，表示雖然她本可以安全起見照本宣科，但她希望坦率回答，避免預算委員會因不滿過去政府含糊帶過的回答而中止。
高市不是唯一打破戰略模糊者
她並非唯一一位打破戰略模糊政策的領導人。
美國前總統拜登至少四次如此表態，但每次白宮都事後出面澄清政策沒有改變。
但外界疑惑為何中國對日本發動施壓行動，卻沒有對美國採取同樣做法。東京大學政治學者、中國問題專家高原明生提出一種可能解釋：「為什麼？因為他們認為美國比較強，他們不想惹怒美國。」
但若美國對是否保護台灣態度仍然模糊，日本單獨保衛台灣是否可行？中國國防部國際軍事合作辦公室前主任周波受訪表示，在中日軍事實力差距大的情況下，他認為日本不可能做到，稱日本的做法是「本末倒置」。
專家：日中終會回暖
高原明生指出，日中關係過去多次起伏，因此他認為雙方最終仍會回暖。
他表示，中國這次對日本的反應在某些方面比以往溫和，「這次他們沒有允許任何示威，也沒有允許抵制日本商品。」
2012年，日本將釣魚台列嶼（中方稱釣魚島、日方稱尖閣諸島）從私人手中收購，引發中國超過100個城市的抗議潮。如今，中國政府對示威容忍度大幅降低，尤其是那些可能迅速轉向反政府的示威。
目前，北京堅持要求高市收回言論，但高市拒絕，表示願意與北京談判。但周波說，台灣問題對中國來說太重要，無法妥協，「這牽涉太多東西，榮譽、尊嚴，還有一個『百年國恥』的歷史，在那段期間 19 世紀帝國列強把中國瓜分成勢力範圍。」周波更指，這次爭端球在日本這方。
日本的背叛恐懼
川普表示他與高市關係良好，但他從未提及與中國的這場爭端，也未公開支持高市。日本政府也否認媒體報導川普曾要求高市不要升級與中國的爭端。先前已有報導指，日本政府官員對於川普政府異常低調處理此事感到失望與困惑。
有日本人擔心川普可能與中國達成交易，犧牲台灣與日本。
高原明生表示：「若是出賣台灣的交易，那對日本、南韓或美國都不好。我們不知道川普明天會說什麼。我們很擔心，但我們能怎麼辦？」
