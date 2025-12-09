積極推動低碳旅遊 觀光署完成10條「凰金遊程」碳足跡盤查
【記者 周澄予／台北 報導】全球觀光產業落實減碳及旅客尋求永續旅遊已是現在進行式，但面對千變萬化遊程，如何計算碳足跡是旅行業者面對的最大難題。交通部觀光署為務實解決旅行產業發展永續旅遊的痛點，協助產業升級並爭取未來興起的綠色商機，今(114)年辦理「旅行業遊程碳足跡計算指引研商會議」，邀集環境部氣候變遷署、島嶼見學旅行社、原森旅行社、凰金遊程業者等產官學代表共同研議，引用ISO14067最新標準，釐清遊程碳足跡的生命週期範疇，並就旅遊產品碳排分類、資料取得責任、簡易盤查邏輯與產業可行性進行討論，最終建構貼近產業實際需求的「旅行業遊程碳足跡計算指引」。
▲交通部觀光署攜手凰金遊程業者、大云科技，完成10條遊程碳足跡盤查。
觀光署進一步說明，該指引的建立，是協助旅行社邁向遊程永續管理的第一步，其內容包含說明如何決定計算範圍（所謂的系統邊界）、旅遊服務中有哪些部分會產生碳排放（例如交通、住宿、活動等）、需收集哪些數據資料 (例如車輛用油量、住宿用水量等)、該如何蒐集符合品質要求之數據資料，最後就是要如何計算和整理出1份正式的碳足跡清冊和報告書。該指引亦同步公告於交通部觀光署行政資訊網(https://admin.taiwan.net.tw/News/News?a=36&id=35022)，未來旅行業者可透過指引了解碳足跡基本概念，尋求專業顧問團隊循序漸進地完成其遊程碳足跡排放量計算。
觀光署已依循該指引試辦碳足跡盤查，係以交通部觀光署針對樂齡族群推動的10條「凰金遊程」遊程為示範，委由國內專業碳足跡計算之大云永續科技股份有限公司辦理，歷經4個月路線調查、資料蒐集及碳排計算，近日已完成盤查清冊與成果報告。在本次自主盤查成果的基礎上，觀光署鼓勵旅行業者進一步導入第三方公正機構查驗，並依查驗結果申請環境部「碳標籤」。企業若完成第三方查證，不僅取得自我揭露的正面認可，更能掌握遊程生命週期的碳排熱點，辨識高能源耗費的流程或經營政策，作為後續優化永續遊程設計的重要依據。目前本計畫已完成碳足跡盤查報告，鼓勵業者借力既有成果，自主進行查驗程序並申請碳標籤。通過審核後，即可於產品或遊程資訊上標示碳排放量。
目前國內碳標籤制度仍處推動初期，具碳標籤產品可互相比較的基礎尚有限，觀光署期盼本次盤查成果，協助業者認識碳足跡概念與計算在遊程上的實務運用方式，掌握不同遊程排放結構，包括交通工具選擇、餐飲安排等關鍵因子，並逐步展開自主揭露，在碳管理、綠色採購與永續服務等面向持續優化。面對淨零碳排新世代，「碳足跡盤查」是旅行業低碳轉型的關鍵里程碑。這不是終點，而是旅行業打造低碳、永續的旅遊的新起點。（照片：交通部觀光署提供）
其他人也在看
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 248
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
馬斯克部署太空算力 元晶沾光 唯一合作台系業者將迎來龐大訂單
特斯拉執行長馬斯克在社群軟體X首度對外描繪太空AI藍圖，擬透過衛星集群與月球工業基地掀起次世代算力革命浪潮，並以太空中源...聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
Pocky巧克力棒有異味啟動回收 食藥署清查台灣2款產品受影響
日本零食大廠格力高（Glico）昨在日本宣布回收旗下多款巧克力商品，我國食品藥物管理署今（9日）說明，經查我國邊境報驗紀錄，共有4家輸入業者曾進口相關產品，涉及2項品項、總重量約2197.66公斤，已要求業者配合日本原廠啟動回收。食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，此案屬於日本業者自主回收案件，主要是原自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
新聞眼／綠能弊案叢生 蔡英文難辭其咎
前總統蔡英文任內力推能源轉型，近期她兩度發文都是劍指能源政策，先呼籲能源轉型應理性務實，避免受政治影響，前天再發文稱光電因個案遭汙名化，建議光電政策再進化。蔡此舉被藍營解讀是對賴清德總統綠能政策「下指導棋」，特別是蔡英文卸任後一向低調，但如今大動作發文，箇中原因耐人尋味。聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 22
不滿綠能因個案遭汙名化！蔡英文籲不分藍綠強力肅貪：我不能容忍
[Newtalk新聞] 民進黨政府為推動再生能源占比，以實際能源轉型目標，積極建置太陽能光電。前總統蔡英文表示，如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益；為確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化。 蔡英文7日晚間在臉書發文寫道，發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，台灣3個主要政黨，都曾提出2030年再生能源發電占比要達到30%的目標。立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電過程也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，導致台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。 蔡英文指出：「面對負面的衝擊，我認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案，我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。我也認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。」 蔡英文強調，如果因為少數個案使得光電產業遭到污名化而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益。為了確保台灣新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
不能容忍！綠能因涉貪個案遭汙名化 蔡英文疾呼應強力肅貪
即時中心／綜合報導前總統蔡英文任內大力推動的光電等新能源政策，然而藍白卻以弊案攻擊政策正當性。對此，蔡英文昨（7）日再度發聲，強調不能因少數個案，使整個光電產業遭污名化；面對負面衝擊，應不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。」民視 ・ 1 天前 ・ 25
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 56
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 6 小時前 ・ 236
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 132
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 531
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 14
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 101