積極推動低碳旅遊 觀光署完成10條「凰金遊程」碳足跡盤查

[Newtalk新聞] 民進黨政府為推動再生能源占比，以實際能源轉型目標，積極建置太陽能光電。前總統蔡英文表示，如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益；為確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化。 蔡英文7日晚間在臉書發文寫道，發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，台灣3個主要政黨，都曾提出2030年再生能源發電占比要達到30%的目標。立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電過程也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，導致台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。 蔡英文指出：「面對負面的衝擊，我認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案，我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。我也認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。」 蔡英文強調，如果因為少數個案使得光電產業遭到污名化而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益。為了確保台灣

