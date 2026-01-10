積極推展兩岸交流…國共論壇或鄭習會 鄭麗文：不會祕密進行

國民黨主席鄭麗文昨天表示，國民黨會持續積極推展兩岸交流；未來有進度或活動甚至「鄭習會」，只要有具體結論，第一時間將向外界說明，不會祕密進行，外界無須揣測乃至編造故事。記者黃仲裕／攝影

停辦九年的國共論壇，傳出月底將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往北京參與。國民黨主席鄭麗文昨天表示，她一直在推動兩岸對話和解、融冰交流，也感受到對岸的誠意和善意，國民黨會持續積極推展兩岸交流；未來有進度或活動甚至「鄭習會」，只要有具體結論，第一時間將向外界說明，不會祕密進行。

鄭麗文：國安會不要變「不安會」

至於國安官員質疑國民黨拿條件換「鄭習會」，鄭麗文回擊說，國安會不要變成「國家不安會議」，老是製造謠言，應積極尋求問題解方，兩岸交流不困難，民進黨卻老是扯後腿。

鄭麗文昨赴國民黨台中市黨部參加活動，她會前受訪時強調，不管是國共論壇，還是外界盛傳的「鄭習會」，不會祕密進行，外界無須揣測乃至編造故事，或是替她編出很多不存在的行程。

兩岸溝通聚焦議題 智庫準備中

鄭麗文指出，目前溝通的進度，希望聚焦在兩岸乃至國際社會共通的重大議題，包含零碳社會、氣候變遷、防災、少子化、老年化、能源問題等，可以交流的前瞻性議題很多，國民黨智庫一直積極準備，未來和對岸最進步、最先進的單位交流。

鄭麗文表示，兩岸相關的問題，比如台灣的產品能否通過綠色通道銷往大陸，或者兩岸交流受阻導致觀光業不振，以及台商可能在大陸面臨的種種問題，國民黨都願意為民喉舌，為各產業代言，與對岸溝通、爭取更好的待遇。

「兩岸對話交流有這麼困難嗎？」鄭麗文表示，前總統馬英九的八年執政已經證明，兩岸交流並不困難，她自己接任黨主席後，也只是重申九二共識、反對台獨，立刻感受到對岸有同樣的期待，希望在此基礎緩解兵凶戰危的局勢。

遺憾民進黨造謠唱衰對話交流

針對綠營不斷「抹紅」，鄭麗文強調，她從來沒有從對岸得到任何訊息，或開出任何條件，然而民進黨、國安會與綠色側翼不斷造謠，唱衰兩岸可以展開的融冰與對話交流，她覺得很遺憾。

鄭麗文說，其實民進黨也能做到，賴清德總統曾公開說不會宣布台獨，民進黨只要下架台獨黨綱、回歸九二共識，本來就不會有其他附帶條件，但為何民進黨永遠不敢正面回應，反而自導自演，不斷抹紅、唱衰國民黨希望搭建的和平橋梁？國際社會都高度期盼兩岸和平，當家的民進黨卻百般阻撓，真是有失格調。

國共論壇預計月底舉行，賴總統昨僅表示，等鄭麗文說明後，再來了解。民進黨發言人李坤城表示，國民黨一再以實際行動坐實外界疑慮，甘願配合中共政治安排以換取「入場門票」，已嚴重背離台灣主流民意與國家利益。

