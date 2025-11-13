積極推廣雙語教師社群 新南、坔頭港國小、學甲國中獲獎

其他人也在看
陳建仁辭院長遴選副召集人 中研院：不影響公平性
（中央社記者吳欣紜台北13日電）中研院正進行新任院長遴選作業，預計12月中提出候選人名單，中研院今天說，前副總統陳建仁已請辭院長遴選委員會副召集人，座談會訊息皆公開，不影響遴選公平性。中央社 ・ 1 天前
大葉與越南肯特就業高專締約合作 推動跨國教育與人才培育
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學持續拓展國際教育合作版圖，今（12）日與越南肯特就業高等專科 […]觀傳媒 ・ 1 天前
【專欄】雙語國家的基礎工程: 讓英文融入生活的教育藍圖
文/潘威佑(社團法人台灣教師聯盟理事長) 台灣在教育上的想像，已經不再只停留在教室黑板前，而...銳傳媒 ・ 1 天前
新北市教育局攜手臺師大 培育未具證教師注入新能量
（記者陳志仁／新北報導）面對全台教師短缺挑戰，新北市政府教育局率先全國，11月起攜手國立臺灣師範大學教育學院， […]引新聞 ・ 1 天前
創新傳承工藝 台灣藺編教育模式獲日本設計獎
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）台灣藺草學會參加2025日本優良設計獎獲雙項國際大獎，獲獎作品並非單一「產品」，而是涵蓋教材、課程、檢定認證到品牌整合的藺編教育模式，盼以創新模式推動工藝傳承。中央社 ・ 1 天前
台灣菸酒公司加熱菸審查爭議 莊翠雲回應 (圖)
菸害防制法新法上路逾2年，114年首波2業者14品項加熱菸有條件過審，而台灣菸酒公司尚未通過衛福部審查，引發立委關切。財政部長莊翠雲13日在立法院表示，財政部已多次向衛福部反映，會進一步與衛福部溝通。中央社 ・ 23 小時前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 4 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 14 小時前
1.6萬賣單沒人接...森崴能源風電案踩雷大虧121億元 開盤跌停一字鎖
森崴能源（6806）昨日重訊宣布因風電興建案成本暴漲，前三季認列虧損大虧121億元，也持續喊話與台電溝通，希望身為業主的台電能合理「伸援手」。森崴能源今（14）日恢復交易，股價果然受踩雷消息衝擊，開盤跌停鎖死，1.6萬張掛賣卻賣不出。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 20 小時前
台灣人買麵包店「儀式感」 網笑翻：果然大家都一樣！
生活中心／尤乃妍報導台灣的麵包店遍布街頭，而多數人進店與挑選麵包時，只要拿到夾子，就會有一些不自覺的小動作。近日，美食網紅魏魏在Threads社群分享「每個台灣人進麵包店必做的事」，引起大量網友共鳴，不少人笑稱「果然大家都一樣」，就像是進麵包店後的不成文規定，甚至有人說「沒聽到這個聲音就沒有買麵包的感覺」。民視 ・ 22 小時前
李連杰爆不只換心續命「還打少年血」回春！中國「暗黑1技術外流」
娛樂中心／巫旻璇報導于朦朧墜樓事件疑點依舊未解，意外引出了「器官移植一條龍」、「換血返老還童」等各式陰謀論。近期不少中國藝人狀態明顯回升，包括李連杰、洪金寶等人，都被網友形容像「逆齡」般精神奕奕，甚至從重病中完全恢復，讓外界瘋傳他們可能透過「換血」保持年輕。更有中國網紅跳出來聲稱，相關技術是中國合法上市公司的項目，引發熱烈討論。不少網友除了質疑器官與血源從何而來，也提醒外出時務必留意孩童安全。民視 ・ 21 小時前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 4 天前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 22 小時前
許瑋甯拎「香奈兒25包」出國！比經典包還熱門，喜歡到一次包2色
許瑋甯迎來兒子出生後，積極營業，作為香奈兒品牌大使的她，更是受邀出席品牌在新加坡新加坡的活動，身上側背的香奈兒包包，正是這一年來話題度最高的CHANEL 25迷你包！ 延伸閱讀： 專訪｜許瑋甯女人我最大 ・ 3 小時前