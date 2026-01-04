積極查緝不鬆懈 基警破獲連續熱水器竊盜

彰化縣 / 綜合報導 彰化溪湖鎮迎來24年一次的建醮大典，民眾在奉天宮的醮壇發現，有一名捷克籍的道士，手持火筆不斷揮舞，跟著其他道士一起作法，為民眾消災祈福，這位洋道士的動作不但相當標準，而且面露微笑，態度親切，排隊的民眾覺得相當新奇，廟方解釋，這位道士對台灣的道教文化相當有興趣，經過宮廟正統道士的指點，獲得認可與授權之後，他終於可以上陣圓夢，親自為民眾消災祈福。法師站了一整排手裡拿著火筆，象徵三昧真火為民眾消災祈福，其中這位金髮碧眼白皮膚的道士，格外引人注目，民眾說：「他要唸英語，就好好唸英語。」洋道士來作法，實在太罕見，小朋友相當好奇看得目不轉睛，消災祈福儀式完成後，他面帶微笑彎腰鞠躬祝福民眾，民眾VS.捷克籍道士Jack 說：「(這個捷克來的法師喔)，平安。」這是彰化溪湖鎮，24年一次的建醮大典，35間宮廟共襄盛舉，一連7天的活動，整個城鎮都相當熱鬧宛如不夜城，昨(3)日晚間民眾在奉天宮慈惠堂，發現這位外籍道士，因為太罕見，排隊等他祈福的民眾特別多。溪湖民眾說：「很新奇，非常和善，非常NICE，也非常就是有技巧。」，民眾開心跟洋道士自拍留念，網友留言，「這位法師慈眉善目，氣場很好，被他加持過應該福氣滿滿」，「外國人道士好酷」，「無國界法師」，「現在連法師都要請洋將了嗎」。實地來問廟方，原來這位捷克籍道士是兒子的朋友，特別來體驗台灣的宗教文化，溪湖奉天宮五朝福醮應聘道士黃義智說：「他對我們台灣的這些文化，宗教的文化，尤其道教文化，他都非常的有興趣，我也很佩服他，第一次參與這麼大型的一個活動，他可以堅持三個小時以上。」廟方的應聘道士說，因為捷克籍的道士，姓名讀音比較不好唸，所以大家都稱呼他Jack ，看在他對道教儀式很有興趣，因此由正統的道士協助指導科儀的技巧與涵義，通過認可後這才授權他，親自參與祈福消災儀式，也讓建醮活動留下不少話題。 原始連結

