積極查緝不鬆懈 基警破獲連續熱水器竊盜
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所於115年1月1日陸續接獲轄內民眾報案，稱住家外牆設置之熱水器遭不明人士竊取，警方獲報後高度重視，立即成立專案小組展開調查，全力追查犯嫌行蹤。
經專案小組調閱並過濾案發地點周邊監視器影像，迅速鎖定特定犯嫌，隨即向臺灣基隆地方法院聲請拘票及搜索票，並於1月3日21時許執行查緝行動，成功查獲林姓犯嫌，全案詢後依刑法竊盜罪嫌，移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。
第四分局表示，近期金屬設備、戶外熱水器等財物因具轉售價值，易成為宵小覬覦目標，提醒民眾務必加強住家周邊安全防護措施，如發現可疑情事，請立即撥打110報案；另呼籲資源回收業者及相關收購商切勿收購來路不明之金屬製品或設備，以免觸法，警方後續將持續強化巡邏及查緝作為，展現守護民眾財產安全之決心。
其他人也在看
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 73
MLB》惡名昭彰！大都會退役冠軍球星元旦持毒被捕
現年62歲的前大都會明星外野手戴克斯卓（Lenny Dykstra）大過年的就被捲入新的案件，他在美國時間元旦被賓州警方攔車盤查，發現他持有毒品與吸食用具，將控告他相關罪名。戴克斯卓的律師聲稱那輛車不屬於戴克斯卓，而且他當下也未受到藥物或酒精影響，相信這些指控會被撤銷。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
女子車前玩狗遭碾壓 愛犬死亡、飼主重傷｜#鏡新聞
彰化一名女子昨日（1/2）到自助餐店吃飯，走出店外蹲在門口和自己的愛犬玩耍，後方車輛的駕駛疑似正在操作導航，沒有察覺車前的狀況，女子就這樣被連人帶狗捲入車底，附近民眾見狀，用堆高機將車頭抬起，協助消防人員救援，但女子的愛犬還是當場死亡，她自己則是受重傷送醫治療。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
一文看懂／川普閃電突襲委國、秒抓馬杜洛 整個行動有哪些爭議？
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），將他與妻子綁回紐約，為川普政府歷時數月、持續施壓行動劃下句點。然而，此舉已引發部分國際領袖的譴責。本文將根據路透報導，簡介川普這場「絕對決心」行動爭議。三立新聞網 setn.com ・ 19 分鐘前 ・ 發起對話
影/為了5分鐘！宜蘭醉男拳毆女收費員害腦震盪 影片曝光
宜蘭市昨（3日）晚間發生嚴重暴力事件，有位女收費員在路邊停車格執行公務時，竟有副駕的乘客跑出來暴打她，導致其腦震盪，目前嫌犯已經被逮。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
溪湖建醮奇景 「捷克籍洋道士」持火筆為民消災祈福
彰化縣 / 綜合報導 彰化溪湖鎮迎來24年一次的建醮大典，民眾在奉天宮的醮壇發現，有一名捷克籍的道士，手持火筆不斷揮舞，跟著其他道士一起作法，為民眾消災祈福，這位洋道士的動作不但相當標準，而且面露微笑，態度親切，排隊的民眾覺得相當新奇，廟方解釋，這位道士對台灣的道教文化相當有興趣，經過宮廟正統道士的指點，獲得認可與授權之後，他終於可以上陣圓夢，親自為民眾消災祈福。法師站了一整排手裡拿著火筆，象徵三昧真火為民眾消災祈福，其中這位金髮碧眼白皮膚的道士，格外引人注目，民眾說：「他要唸英語，就好好唸英語。」洋道士來作法，實在太罕見，小朋友相當好奇看得目不轉睛，消災祈福儀式完成後，他面帶微笑彎腰鞠躬祝福民眾，民眾VS.捷克籍道士Jack 說：「(這個捷克來的法師喔)，平安。」這是彰化溪湖鎮，24年一次的建醮大典，35間宮廟共襄盛舉，一連7天的活動，整個城鎮都相當熱鬧宛如不夜城，昨(3)日晚間民眾在奉天宮慈惠堂，發現這位外籍道士，因為太罕見，排隊等他祈福的民眾特別多。溪湖民眾說：「很新奇，非常和善，非常NICE，也非常就是有技巧。」，民眾開心跟洋道士自拍留念，網友留言，「這位法師慈眉善目，氣場很好，被他加持過應該福氣滿滿」，「外國人道士好酷」，「無國界法師」，「現在連法師都要請洋將了嗎」。實地來問廟方，原來這位捷克籍道士是兒子的朋友，特別來體驗台灣的宗教文化，溪湖奉天宮五朝福醮應聘道士黃義智說：「他對我們台灣的這些文化，宗教的文化，尤其道教文化，他都非常的有興趣，我也很佩服他，第一次參與這麼大型的一個活動，他可以堅持三個小時以上。」廟方的應聘道士說，因為捷克籍的道士，姓名讀音比較不好唸，所以大家都稱呼他Jack ，看在他對道教儀式很有興趣，因此由正統的道士協助指導科儀的技巧與涵義，通過認可後這才授權他，親自參與祈福消災儀式，也讓建醮活動留下不少話題。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
三角洲部隊閃擊委內瑞拉！馬杜洛夫婦睡夢中遭捕 美司法部列四重罪起訴
委內瑞拉局勢在 3 日凌晨發生劇變，一場代號為「南方長矛」的軍事行動徹底終結了馬杜洛（Nicolás Maduro）的統治。根據 CNN 引述消息人士報導，美軍最精銳的「三角洲特種部隊」（Delta Force）在凌晨時分精準滲透位於卡拉卡斯的總統住所，馬杜洛與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中毫無防備，隨即被美軍士兵從臥室中帶走，並迅速押解離境。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
狼官濫用公務權限選妃！衛福部撤銷績優獎項、追回獎金
高雄市政府衛生局心理衛生中心執行…民報 ・ 1 天前 ・ 6
台南日照中心工地竄火 外籍移工驚險逃生...多處燒燙傷送醫
【記者莊曜聰／台南報導】台南市東山區一處日照中心工地今天上午突然傳出火警，火勢隨著板模延燒，大火竄出相當驚人，南市消防局獲報出動17車34人馳援，20分鐘內控制火勢，避免波及一旁住家，1名工人從2樓逃生時，身體多處燒燙傷送醫救治，詳細起火原因有待調查釐清。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影/彰化驚悚輾人意外！女子逗狗捲車底命危 黑狗慘死
彰化縣埔鹽鄉2日下午發生一起駭人交通事故，44歲陳姓女子在自助餐店用餐後於店門口蹲下逗弄黑狗，下秒卻遭一輛剛起步的休旅車撞上並捲入車底，黑狗當場死亡，陳女則身受重傷送醫急救，目前仍在加護病房觀察中。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
一覺醒來總統沒了！這原因美對委發動「絕對決斷行動」軍事突襲
【記者 沁諠 編譯】2026年1月3日凌晨，美軍發動名為「絕對決斷行動」（Operation Absolute台灣好報 ・ 8 小時前 ・ 1
2026請假攻略》全勤獎金請1天假扣多少，薪資結構藏陷阱？月薪試算公式曝光
2026年到來，新的一年有許多新的措施上路，勞工政策方面，最低工資調升到月薪29500元、時薪196元，預估約247萬名勞工受惠；薪資調漲連帶如無薪假（休息補助）補助也一併調整。值得注意的是，請假制度上也出現變革，勞動部長洪申瀚日前曾公開表示，全勤獎金屬工資一部分，勞工請病假時應按比例扣除，不應直接「全無」。至於比例扣發該如何計算？勞動部近日也在官網中的「相......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
宜蘭女收費員遭攻擊！當街被毆「重擊頭部」釀腦震盪 縣府：譴責暴力
3日晚間，宜蘭一名蔡姓女收費員，於執行公務時，竟遭人無故攻擊、出拳毆打，造成輕微腦震盪及手腳挫傷，有民眾見狀急忙報警處理，根據《自由時報》報導，對此，宜蘭警分局已證實此事，並將涉案的男子帶回偵辦。宜蘭縣政府強調「嚴正譴責暴力行為」，支持檢警嚴格執法，避免類似情況再度發生。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
徒步遭排水孔絆倒「摔到骨裂、椎間盤突出」他怒提國賠…結果出乎預料
新北市邱姓男子前年徒步走在中和區中山路巷內，因不慎遭排水孔洞絆倒，造成足部扭傷、骨裂、腰椎椎間盤突出及神經壓迫等傷害；認為是區公所疏於管理導致他受傷，因此提告求償108萬8421元。但法官認為，邱男發生事故原因很多，難認與排水孔有關，且傷勢也無法佐證直接關聯，因此，將告訴駁回，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
影／公共藝術走進醫療場域 臺中市立醫院成果展亮相
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立老人復健綜合醫院(臺中市立醫院)呼應公共藝術主題「藝起關懷愛在北屯互傳媒 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
高虹安涉貪案發回更審就停職？內政部給答案
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導針對新竹市府稱，未來若最高法院針對新竹市長高虹安的案子，撤銷無罪判決，發回更審，也不須再度遭停職一事，內政部今(1/4)...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
45年微波爐光榮退役！ 釣出業者回應：盼能送回博物館紀念
民視新聞／綜合報導家中的電器都用多久呢？有民眾在網路分享，家中用了45年的微波爐，要退役了，是爸爸結婚前，在民國69年，以11萬台幣購入，貼文一出造成轟動，有人說11萬可以買四輛機車，也有人讚嘆好會保養，最後更釣出品牌台灣官方小編留言，希望能把這台微波爐送到博物館紀念。經典綠色搭配銀色外框，上頭印著日文標示，按鈕幾乎都生鏽了，看得出來歷史痕跡，這是民眾家裡的骨董微波爐，已經運轉45年。但因為微波功能只剩解凍，再不捨也得跟它說再見了，PO出回憶文，說這是爸媽還沒結婚就買的，據說當時要價台幣11萬元，沒意外會載去回收場，不曉得有沒有人有興趣收藏，吸引許多網友留言，有人驚呼居然可以撐這麼久、當年11萬可以買四台50cc機車，甚至找出當年廣告。大力宣傳可以烘烤兼微波，推出時就造成轟動，民國69年，原PO爸爸25歲，在台北某工業設計科當助教，因為熱愛新科技，用分期付款買回家，是人生第一筆大錢。秀出購買時附的食譜，今年71歲的林爸爸，有工業技術及專利申請背景，當時還在日記開心地記錄，說之後能方便烹調，讓身體更健康，結婚後主要使用者是太太，常做各種甜點給孩子吃。無論是傳動皮帶斷了，還是保險絲燒掉，林爸爸都能修理。如今不用心疼了，因為貼文PO出文後，品牌官方留言寫下，希望把這部微波爐送到博物館紀念，也會用最新商品來交換，讓一家人又驚又喜。這下骨董微波爐可以告老還鄉，有了最好的歸宿。原文出處：45年微波爐光榮退役！ 釣出業者回應：盼能送回博物館紀念 更多民視新聞報導想像台灣預告／紅遍全台40年 黃文山館長揭密國立自然科學博物館不敗關鍵！最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷不要的禮物變身藝術 多倫多「爛禮物」博物館開幕民視影音 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
民眾心意得以傳達！北車悼念牆紙條 全成為余家昶告別式布置
台北市1名27歲男子張文，19日傍晚5時24分，先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並刺死欲阻止的余家昶，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；3日中午12時許，余家昶家屬在台北市懷愛館舉辦告別式，先前民眾在悼念牆留下的隻字片語，也成為會場門口的布置之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
客庄「收冬戲」石岡登場 「金滿圓」劇團開演座無虛席
由客家委員會主辦、台中市政府客家事務委員會協辦的2026年首場客庄收冬戲，昨（3）日晚間在石岡土牛客家文化館熱鬧登場，由榮獲「114年客家戲曲劇團徵選活動」第一名的苗栗縣金滿圓戲劇團，帶來經典客家大戲《三打白骨精》。精采演出吸引大批民眾到場欣賞，現場座無虛席、掌聲不斷，洋溢濃厚年節與客庄文化氛圍。客家委員會主任委員古秀妃致詞時表示，自己長期感受到台中鄉親的熱情與照顧，對她而言，台中也是另一個故鄉。在揮別2025、迎向2026的重要時刻，特別邀請徵選活動奪冠的金滿圓戲劇團，來到台中重要的客家文化場域——土牛客家文化館，演出經典劇目《三打白骨精》。期盼透過優質戲曲演出，活絡地方館舍使用，讓更多人認識與親近大埔客家文化，未來也將持續與地方攜手合作，為客家文化的推廣與傳承共同努力，並祝福大家新的一年「福氣淰淰」。市府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕向鄉親問候新年平安。他表示，歲末年終之際，客家鄉親以「收冬戲」酬神、祈福、謝天，象徵一年辛勞的圓滿與對來年的祝願，不僅是重要的歲時民俗，更是凝聚客庄情感、傳承客家戲曲文化的重要平台。感謝古主委將收冬戲帶到台中，也肯定鄭榮興校長親率金滿圓戲劇團演出，演員台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
不滿被炒魷魚！ 6旬翁預謀行凶劃傷前雇主｜#鏡新聞
台北市雙城街一間知名的雞肉飯攤位，在去年5月驚傳有前員工揮刀砍傷老闆娘的案件，原來63歲的嫌犯因為不滿遭到辭退，於是計畫在攤位周邊埋伏，等到老闆娘出現後就揮刀砍人，幸好他的手腳不穩，刀子立刻被奪下，才沒有造成重大傷亡。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話